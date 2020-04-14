Посмотрите на онлайн-карту российского бизнеса, который находится под угрозой закрытия из-за COVID-19

Данил Махницкий Создатель интерактивной карты «Мы призываем предпринимателей, которые терпят крах из-за карантина, размещать на ней метки с обозначением своего дела. С помощью этой карты мы наглядно обращаем внимание правительства на проблему гибели микро, малого, среднего, да и крупного бизнеса. Конкретные бизнесы в виде меток на карте — конкретные проблемы. Спорить с этими данными госслужащим и политикам будет невозможно».

Сейчас, на его сайте зарегистрировалась 1 031 компания, которая находится на грани разорения, почти восемь с половиной тысяч сотрудников также находятся под угрозой увольнения.

Глобально, карта — только часть кампании Махницкого за введение срочных мер поддержки малого и среднего бизнеса. Он также собирает петицию на Change.org за обнуление налогов для этого сектора (ее подписали свыше 280 тысяч человек).

Напомним, ранее о намерении запустить свой бизнес вопреки запретам Смольного рассказывал петербургский ресторатор Александр Затуливетров: ему нечем было платить зарплаты своим сотрудникам. 13 апреля он отказался от своей идеи. Подробности истории мы рассказывали здесь.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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