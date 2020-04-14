Что будут делать россияне после выхода из самоизоляции?

Данные социальный опросов приводит сервис по поиску работы SuperJob. Так, 7% респондентов хотят поехать в деревню или на дачу, отправиться в путешествие желают 5%, а на офлайн-шоппинг и в ресторан, клуб или кафе С по 3%. Еще 2% думают сходить в кинотеатр.

Кроме того, среди мест, которые россияне планируют посетить после окончания режима самоизоляции, 25% отметили храмы, больницы, музеи, госучреждения и санатории.

Отмечается, что о прогулках больше мечтают женщины, мужчин же привлекает спортзал. Люди старше 45 лет хотели бы сходить в парикмахерскую (главное, чтобы она открылась после пандемии — основатель сети салонов Park by Osipchuk Алексей Осипчук уверен: для бьюти-рынка «карантин на месяц катастрофичен») и отправиться на дачу, а молодежь до 24 лет предпочитает активный отдых.

Ранее ВЦИОМ подсчитал: 70% россиян ограничили контакты с людьми из-за коронавируса, а женатые самоизолировавшихся мечтают вернуться в офис чаще своих холостых коллег.

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