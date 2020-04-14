ВОЗ: число заражений коронавирусом в мире еще не достигло пика

Также Харрис отметила, что сейчас 90% инфицированных коронавирусом находятся в Европе и США. Ситуация в Китае в последнее время стабилизировалась («Собака.ru» рассказывала, как выглядит жизнь в стране после карантина здесь), однако там продолжают фиксировать новые случаи заражения COVID-19.

Представитель ВОЗ также добавила, что вакцину от коронавируса не стоит ждать раньше, чем через год. Ранее комментарий инфекциониста Оксаны Станевич по одной из последних научных разработок, которая убивает до 99% вируса-возбудителя COVID-19 в клетках через двое суток после применения. Спойлер: его едва ли можно победой над вирусом.

По состоянию на 14 апреля, в России число случаев коронавируса перешло отметку в 20 тысяч и достигло 21 102. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.