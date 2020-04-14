Маргарет Харрис, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщила сегодня, 14 апреля, что пандемия новой коронавирусной инфекции еще не достигла пика во всем мире. Неоднозначность ситуации она проиллюстрировала на примере Европы: пока в Испании и Италии, по ее словам, ситуация улучшается, в Турции и Великобритании число зараженных продолжает увеличиваться.
ВОЗ: число заражений коронавирусом в мире еще не достигло пика
Также Харрис отметила, что сейчас 90% инфицированных коронавирусом находятся в Европе и США. Ситуация в Китае в последнее время стабилизировалась («Собака.ru» рассказывала, как выглядит жизнь в стране после карантина здесь), однако там продолжают фиксировать новые случаи заражения COVID-19.
Представитель ВОЗ также добавила, что вакцину от коронавируса не стоит ждать раньше, чем через год. Ранее комментарий инфекциониста Оксаны Станевич по одной из последних научных разработок, которая убивает до 99% вируса-возбудителя COVID-19 в клетках через двое суток после применения. Спойлер: его едва ли можно победой над вирусом.
По состоянию на 14 апреля, в России число случаев коронавируса перешло отметку в 20 тысяч и достигло 21 102. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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