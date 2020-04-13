Солистка группы «Аигел» записала обращение о коронавирусе. Оно могло бы звучать фильме-антиутопии, а будет — на улицах Нью-Йорка

«Нью-йоркцы, закрывайте нос и рот, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Если вам нужно выйти за необходимым, постоянно носите средства, закрывающие лицо, чтобы защитить других. Помните, человек может быть заразным еще до проявления симптомов. Сделайте средства, закрывающие лицо, своими руками: используйте ткань, головную повязку или шарф. Выстирайте или тщательно высушите их — и оставьте медицинские маски работникам здравоохранения», — в записи Гайсина, профессиональная актриса озвучивания, обращается к русскоязычному населению города.

Уточняется, что за помощью к ней обратились власти Нью-Йорка, а обрабатывал видео второй участник группы — Илья Барамия. По данным Университета Джонса Хопкинса, к 13 апреля в Нью-Йорке от COVID-19 умерло 6 898 человек. Тесты на вирус сдал 461 601 горожанин.

Напомним, в пятницу, 10 апреля, у «Аигел» вышел клип на песню «Две недели». В апреле 2019 года на «Собака.ru» состоялась премьера трека «Идем на канцо» группы «Аигел», который стал самостоятельным синглом дуэта в ожидании релиза «Эдема». В марте музыканты презентовали сингл «На нашей стороне». Позже «Аигел» позвали перкуссиониста и второго фронтмена петербуржцев Shortparis Данилу Холодкова сняться в своем новом клипе на песню «Четкий». Тогда Айгель Гайсина призналась, что роль досталась Холодкову за его фирменные безумные танцы. В августе «Аигел» презентовали третий студийный альбом «Эдем». А еще посмотрите клип музыкантов на песню «Снег» и композицию Youʼre Born. В видео от режиссера Анджея Гавриша главный герой, напоминающий президента (так ли это, музыканты умалчивают), прыгает в крещенскую прорубь и молодеет.



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