Александр Лукашенко: в Белоруссии от коронавируса никто не умер и не умрет

Проводить профилактику COVID-19 президент Белоруссии советует классическими способами: «Нужно себя оградить от опасности. Спортом заниматься нужно и на свежем воздухе быть. Нужно помочь лёгким. Нужна жирная пища. Сметанное масло нужно сейчас есть, оказывается, жир помогает лёгким бороться с вирусами. Если специалист, учёный говорит, наверное, не дурак. Вот я из опыта своего его в этом поддерживаю».

Напомним, сейчас в стране продолжается единственный в Европе чемпионат страны по футболу. Его не прервали из-за пандемии как в других странах. Паузу недавно объявили в розыгрыше Евро-2020, Лиги Европы и Лиги чемпионов.

А на предложения вводить режим самоизоляции реагирует так: «Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час. Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?»

Министр здравоохранения, по словам Лукашенко, также считает, что ситуация в стране пока не достигла кризиса: «Я уже министру говорил: надо, Владимир Степанович (министр здравоохранения Владимир Караник), значит, с тобой пойдём лечить людей. Я уже говорил ему. Он говорит: «пока не надо»».

Сейчас в Белоруссии новой коронавирусной инфекций заразилось 2 919 человек, из них 29 скончались. В мире это число инфицированных уже приближается к двум миллионам. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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