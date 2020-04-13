Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что Белоруссии стоит готовиться к худшим сценариям распространения новой коронавирусной инфекции в стране, однако официальная позиция власти отрицает опасность COVID-19. Несколько недель президент страны Александр Лукашенко выступает с критикой тех стран, которые вводят карантин и считает, что вместо самоизоляции нужно чаще заниматься спортом на свежем воздухе и есть жирную пищу.
Александр Лукашенко: в Белоруссии от коронавируса никто не умер и не умрет
Сегодня, 13 апреля, Лукашенко заявил, что смертей от коронавируса в стране нет: «У нас в стране не умер ни один человек от коронавируса. Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. [...] Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю». Он также продолжает, что в Белоруссии уже знают, как бороться с COVID-19. Более того, в стране «уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей».
Тем временем, комиссия ВОЗ, которая работала в Белоруссии с 8 по 11 апреля, отмечает, что на территории государства нужно усиливать социальное дистанцирование граждан. Глава рабочей группы Патрик О'Коннор добавил, что стране нужно готовиться к худшему, если власти экстренно не начнут перестраивать систему здравоохранения на борьбу с коронавирусом: «Это забег на длинную дистанцию, а не спринт», — отметил О'Коннор.
Проводить профилактику COVID-19 президент Белоруссии советует классическими способами: «Нужно себя оградить от опасности. Спортом заниматься нужно и на свежем воздухе быть. Нужно помочь лёгким. Нужна жирная пища. Сметанное масло нужно сейчас есть, оказывается, жир помогает лёгким бороться с вирусами. Если специалист, учёный говорит, наверное, не дурак. Вот я из опыта своего его в этом поддерживаю».
Напомним, сейчас в стране продолжается единственный в Европе чемпионат страны по футболу. Его не прервали из-за пандемии как в других странах. Паузу недавно объявили в розыгрыше Евро-2020, Лиги Европы и Лиги чемпионов.
А на предложения вводить режим самоизоляции реагирует так: «Как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час. Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?»
Министр здравоохранения, по словам Лукашенко, также считает, что ситуация в стране пока не достигла кризиса: «Я уже министру говорил: надо, Владимир Степанович (министр здравоохранения Владимир Караник), значит, с тобой пойдём лечить людей. Я уже говорил ему. Он говорит: «пока не надо»».
Сейчас в Белоруссии новой коронавирусной инфекций заразилось 2 919 человек, из них 29 скончались. В мире это число инфицированных уже приближается к двум миллионам. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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