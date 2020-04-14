Андрей Курпатов: «На карантине не занимайтесь ахинеей типа изучения языков! Лучше повышайте свою ценность на рынке труда»

Каков прогноз футуролога?

Глобальный — наверное, все будет хорошо! (смеется). Но коронавирус (об этом — в нашей LIVE-трансляции) — это ерунда по сравнению с тем, что на носу четвертая мировая война. Я книжку написал, что, зря? Нет, все будет еще интереснее. Многие думают, что карантин закончится в начале мая. Не испытывайте иллюзий: самоизоляцию может быть и отменят, долгого периода «каникул» попросту не выдержит экономика, но новые волны будут постоянно появляться и парализовать социальную активность. Будет длительный период распространения вируса, нас переодически будут загонять обратно с целью снизить нагрузки на медицинские службы и пиковую кривую заболевания свести к более пологой.

Все это будет продолжаться, пока мы не накопим популяционный иммунитет, ведь вакцины ждать еще год-полтора. Мы будем избегать других людей, расценивая их на подсознательном уровне как источник инфекции. Более функциональным, более защищенным, более уверенным вас сделает понимание реального, пусть и не самого обнадеживающего, положения дел. Большинство из нас переболеет, семьдесят процентов из нас переболеет бессимптомно. Существует группа риска — это люди с тяжелыми патологиями, ожирением, болезнями сердца и дыхательных путей, а также поберечься нужно пожилым. Вирус еще долго будет продолжать колобродить. Способы защиты просты: мыть руки, носить перчатки и маски в общественных местах, не трогать лицо.

Сложность в том, что в России нет ответственности за собственную жизнь, она для нас не является никакой ценностью. Я смотрю в окно и вижу толпы: мне понятно, будет всплеск болезни, много человек умрет и вот тогда все сразу придут в разум, как это обычно бывает у русских. Мы любим сначала прочувствовать до дна, а потом героически взбодриться и подвиги совершать. У нас не принято думать о других. Типичный диалог: «Есть риск заражения, боитесь?», — «Боюсь!», «Насколько расцениваете вероятность заражения?», — «Ну, со мной не случиться!». Кто вам это сказал?!