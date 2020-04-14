Руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека «Сбербанка» и основатель проекта интеллектуального образования нового формата «Академия смысла» Андрей Курпатов рассказывает, как обратить кризис в свою пользу.
Андрей Курпатов: «На карантине не занимайтесь ахинеей типа изучения языков! Лучше повышайте свою ценность на рынке труда»
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Андрей Курпатов в съемке для январского номера «Собака.ru»
Все мы сейчас перешли в диджитал. Чем нам это грозит?
Проблема в том, что мы и без карантина были от него чрезмерно зависимы. Побочный эффект от долгого пребывания в соцсетях — это рост депрессивной настроенности, вплоть до суицидальных мыслей. Цифровое потребление — это наращивание собственной глупости посредством примитивного контента. Мы переоцениваем важность онлайна, нужно думать не только о переводе бизнеса в диджитал, но и про следующие ходы, про потребности, которые будут актуальны через год, когда рынок кардинально изменится. А пока стоит переключиться на потребление сложного контента, связанного с получением профессиональных навыков. Для стимула я предлагаю сильно испугаться. Мы с вами катимся в тартарары. Весь мир встал на паузу, закрывают предприятия, заблокирована сферу услуг — все остановилось и неизвестно, что из этого сможет завестись.
Дорогие друзья, пока у вас появилось время, повышайте свою ценность на рынке труда: учитесь программированию, data science big data, графическому дизайну, специальностям по искусственному интеллекту. Технологические компании имеют огромную ресурсную базу и они неизбежно поглотят малый и средний бизнес. А люди на карантине занимаются ахинеей, например, начинают учить языки. Зачем? У вас уже в телефоне переводчики, а года через два у вас в ухе будет штуковина: к вам по-китайски обратятся, а вы сразу услышите собеседника по-русски. Мозг не развивается от изучения иностранных языков, он развивается от перестройки навыков мышления. И в кризис вы выучитесь лучше: внутренняя мотивация и нарушение динамических стереотипов позволяют гораздо быстрее сформировать новые нейронные связи.
Как стать эффективнее за время карантина?
Конечно, все мы испытываем нервное напряжение. И самое разумное — направить эту психическую энергию на работу. Для выхода из невротических состояний и нормализации психоэмоционального фона используйте терапевтические техники, я подробно их описываю в своих книжках «Счастлив по собственному желанию» и «Средство от страха». Мышечное расслабление, дыхательные практики, переключение ума в момент «здесь и сейчас» — все эти методы нужно освоить и применять, чтобы организм не сходил с ума. Обязательна физическая нагрузка — делайте дома гимнастику. Структурируйте свой день: вовремя ложитесь и вставайте, распределите время на работу, на образование и на отдых. Главная проблема людей на удаленке в том, что работа превращается в отдых и наоборот.
Организуйте дома рабочее место, я, например, за своим не сплю и не ем. В стрессе мозг дает дополнительный потенциал сил: куда вы его инвестируете? Во что? Можно в тревогу. Но тревога — вредное дело, с ее помощью еще никто не стал ни богатым, ни здоровым. Тем, кто проявляет малодушие, начинает себя жалеть, придумывает себе переживания, могу сказать: вот пройдете через турбулентность - переживайте сколько влезет. Сейчас не то время - надо пахать. Трансформируйте тревогу в действие. Мы все оказались в кризисе адаптации, мы все перестраиваемся. Эффективное мышление — это умение строить модель и соотносить ее с реальностью так, чтобы ваши движения позволяли вам достигать больших результатов. Наш мозг постоянно моделирует реальность, и если все идет не так, как хотелось бы, значит, модель плохая и нужно пересоздать ее иначе. Вот конкретный пример: можно думать, что у нас паника и ужас — и залезть под диван, а можно воспринимать происходящее как вызов и новые задачи — и сконцентрироваться на них.
Каков прогноз футуролога?
Глобальный — наверное, все будет хорошо! (смеется). Но коронавирус (об этом — в нашей LIVE-трансляции) — это ерунда по сравнению с тем, что на носу четвертая мировая война. Я книжку написал, что, зря? Нет, все будет еще интереснее. Многие думают, что карантин закончится в начале мая. Не испытывайте иллюзий: самоизоляцию может быть и отменят, долгого периода «каникул» попросту не выдержит экономика, но новые волны будут постоянно появляться и парализовать социальную активность. Будет длительный период распространения вируса, нас переодически будут загонять обратно с целью снизить нагрузки на медицинские службы и пиковую кривую заболевания свести к более пологой.
Все это будет продолжаться, пока мы не накопим популяционный иммунитет, ведь вакцины ждать еще год-полтора. Мы будем избегать других людей, расценивая их на подсознательном уровне как источник инфекции. Более функциональным, более защищенным, более уверенным вас сделает понимание реального, пусть и не самого обнадеживающего, положения дел. Большинство из нас переболеет, семьдесят процентов из нас переболеет бессимптомно. Существует группа риска — это люди с тяжелыми патологиями, ожирением, болезнями сердца и дыхательных путей, а также поберечься нужно пожилым. Вирус еще долго будет продолжать колобродить. Способы защиты просты: мыть руки, носить перчатки и маски в общественных местах, не трогать лицо.
Сложность в том, что в России нет ответственности за собственную жизнь, она для нас не является никакой ценностью. Я смотрю в окно и вижу толпы: мне понятно, будет всплеск болезни, много человек умрет и вот тогда все сразу придут в разум, как это обычно бывает у русских. Мы любим сначала прочувствовать до дна, а потом героически взбодриться и подвиги совершать. У нас не принято думать о других. Типичный диалог: «Есть риск заражения, боитесь?», — «Боюсь!», «Насколько расцениваете вероятность заражения?», — «Ну, со мной не случиться!». Кто вам это сказал?!
Стоит ли изучать списки «что полезного сделать на карантине»?
Я столкнулся с новой для себя реальностью: не думал, что люди сейчас настолько сильно нуждаются в навигации, причем самой простой. Я привык предоставлять людям карту, по которой они сами должны сообразить, как им двигаться дальше, ведь универсальных решений не существует. Но пришло время, когда люди уже не хотят карту, а хотят сразу: «Отсюда мне куда?», «Направо или налево?», «Два шага или три?». Это, конечно, печально, это говорит о том, что у нас нет дистантного видения, а креатив, интеллектуальное творчество всегда предполагают дистантное виденье на несколько шагов вперед. С поводырем это невозможно. К сожалению, потребность в простых рекомендациях возрастает, но что поделать! Такова правда — мы инфантилизируемся.
Раньше взрослые люди смотрели Феллини, Пазолини и Тарковского, а сейчас «Гарри Поттера» и мультфильмы. Моска и Петербург когда-то были центрами машиностроения, теперь на заводах люфты с кофейнями, а на фабриках производят смешариков. Кант говорил что просвещение началось, когда человечество вышло из детства во взрослость. У нас же наступил конец просвещения и начался метамодерн: на смену взрослости пришел инфантилизм и понадобились поводыри. Мы прошли пик, когда человечество было в своей лучшей интеллектуальной и культурной форме, и очевидно, что в нашем метамодерне мы начинаем утрачивать смысл и содержание жизни. Я от этого не в восторге, но как заметил Теодор Рузвельт: «Делай, что можешь, там, где ты есть!».
Итак, всем «Красная таблетка-2» и работать! Это моя самая актуальная книга про наше время, где нет ощущения опоры, нет понимания целей, к котором мы движемся, поэтому все практические упражнения в ней связаны с концентрацией и формированием образа будущего.
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