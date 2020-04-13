ВОЗ: «Ношение масок скоро станет нормой»

«Я уверен, что какая-то форма защиты лица станет нормой... Этот вирус не исчезнет. Мы не знаем, появится ли иммунитет у тех, кто переболел этим вирусом, и не знаем, когда у нас появится вакцина», — поясняет Набарро свою мысль о том, что люди продолжат носить защитные маски и после того, как человечество вернется к обычной жизни. Ранее в ВОЗ объяснили, как правильно пользоваться медицинскими масками, чтобы они не становились опасными для людей.

По состоянию на 13 апреля, в России зафиксировано 18 328 случаев заражения COVID-19. ВЦИОМ недавно выяснил, какие меры россияне принимают, чтобы защитить себя от коронавируса — 70% из них ограничили контакты с людьми. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, сколько стоит лечение больного COVID-19, а врач-инфекционист из ПСПбГМУ им. Павлова Оксана Станевич объяснила, можно ли считать новое лекарство от COVID-19 победой над вирусом.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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