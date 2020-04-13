«Выступит в целом по общероссийскому фону Татьяна Голикова и по Москве выступит Собянин. Разумеется, будут и слова президента, состоится также обмен мнениями, сверка часов в целом, как обстоят дела с борьбой с коронавирусом», — отпетил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

25 марта президент России Владимир Путин впервые выступил с обращением к гражданам страны в связи с распространением коронавируса. Тогда глава государства сообщил о переносе всероссийского голосования по поправкам к Конституции и объявил нерабочую неделю, которая была введена в целях сокращения скорости распространения Covid-19 в России.

2 апреля Путин вновь выступил с обращением — тогда правительством было решено продлить нерабочее время до 30 апреля.

8 апреля, президент России в очередной раз выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Главное заявление касалось дополнительных выплат медицинским сотрудникам и мер по поддержке бизнеса в период пандемии. Правительству также предложено отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.