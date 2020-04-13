Коронавирус серьезно ударил по экономике: многие люди уже потеряли работу, но еще больше будут уволены после окончания карантина. Глава рекрутингового агентства Pruffi, основательница HR-сервиса «Антирабство», а в прошлом главный хедхантер «Mail.Ru Group» Алена Владимирская рассказала «Собака.ru», как вынести из кризиса максимальную пользу для своей карьеры.
Кого точно сократят в кризис коронавируса, а в каких сферах ждать рост зарплат — объясняет Алена Владимирская
Что происходит на рынке сейчас?
Большинство компаний замерли и пересматривают стратегии. Они не знают, в каких реалиях будут жить дальше, многих сотрудников отправили на вынужденные каникулы. Пока люди отдыхают, топ-менеджеры думают, кого будут сокращать. Дальше все зависит от индустрии: где-то будут огромные сокращения, но даже в тех сферах, где все не так плохо, все равно будут увольнения. Сейчас количество соискателей увеличилось, но не очень значительно, процентов на 5-7 — но после карантина, я думаю, вырастет на все 30-40.
Какие индустрии пострадают больше всего и что делать людям из этих отраслей?
Больше всего пострадают туризм, рестораны и кафе, непродуктовый ритейл, особенно класса лакшери, авиаперевозки, логистика, девелопмент. Если вы работаете в этих отраслях, у вас есть два пути. Первый — начинать искать работу срочно, прямо сейчас, причем в других отраслях. Это довольно сложно, потому что чаще всего сторонний опыт там не ценится. Поэтому нужно переупаковываться, чтобы быть интересным. Необходимо понять, какие ваши умения, навыки и знания могут быть востребованы в других индустриях. Важно понимать: попадете вы, вероятнее всего, с потерями: и должности, и зарплаты. Но если вы человек умный, то довольно быстро пойдете наверх.
Если вы работаете в той индустрии, которая падает, но очень верите в нее — как ни странно, у вас есть шанс. Я так сделала карьеру как раз во время кризиса. Когда ты веришь в компанию, то начинаешь много работать, приходишь с новыми предложениями, говоришь: «Я это сделаю, это смогу». И в результате те, кто действительно смог, потом становятся топ-менеджерами. Если это ваш случай, оставайтесь и впахивайте — это ваш шанс, хотя тут, конечно, или пан или пропал. Но сейчас гарантий нет нигде. Раньше мы говорили: если ты пришел в «Газпром» или госорганы, то теперь у тебя все будет хорошо всегда. В кризис после окончания карантина такого не будет. Газ, энергетика, госорганы — все будет сокращаться.
Кто еще рискует потерять работу?
Если вы работаете в индустриях, которые сейчас не падают, но не являетесь ключевым сотрудником и не генерируете прибыль, то, вполне вероятно, вы уже есть в списке на сокращение. Фонд оплаты труда — самая большая статья расходов, и компании сейчас будут их сокращать, потому что впереди тяжелые времена. Свои места сохранят супер-эксперты — и я не имею в виду только высокооплачиваемые должности. Условно говоря, в компании было пять бухгалтеров. Теперь оставят троих или двоих, остальных срежут. Кого будут выбирать? Тех, кто работал больше. Им сильно увеличат нагрузку без прибавки зарплаты, и никто не пикнет, потому что ценность работы очень высока. Если у вас прокачанный персональный бренд, никакой кризис вас не затронет. Если же вы не супер-эксперт, то у вас тоже есть риски.
Какие отрасли сейчас выиграли?
Растет прежде всего продуктовый ритейл, и вакансий в нем будет много и после карантина, потому что сфера поняла, что она не справилась с объемами, ей необходимо провести большую внутреннюю реструктуризацию. Будет расти сегмент фармы и медицинского оборудования, страны поняли, что мощностей не хватает, и это будет датироваться. Вырастет вся робототехника, российская агропромышленность, онлайн-развлечения и digital в целом. Онлайн-образование не справилось с переходом на карантин, поэтому после будет серьезно переосмысляться. Теперь там потребуются нормальные полноценные продюсеры, редакторы, руководители видеопроизводств, методисты. Проще всего перебираться в эти отрасли через продажи, эти специалисты всем нужны. Я не предлагаю всем садиться на холодные звонки, можно начинать и с более высокой должности.
Что делать, если вас еще не уволили, но вы в зоне риска?
Первая волна безработицы будет в июле, а вторая — в сентябре, искать работу лучше до этого. Быть тем, кто уволен первым, лучше, потому что в других индустриях еще есть места. Поэтому нужно проактивно откликаться, уже недостаточно просто разместить свое резюме на Headhunter и SuperJob — нужно мониторить вакансии по миллиону источников и откликаться. У нас есть канал в Telegram «Вакансии от Алены Владимирской» с вакансиями для топ-менеджеров — мы ежедневно вручную подбираем их по 76 источникам. Есть другие каналы, группы в Facebook. Сейчас поиск — это тоже работа.
Как повысить свои шансы получить работу?
Нужно поменять свое резюме так, чтобы в нем был отражен бизнес-результат: прежде всего, продажи или что-то другое, что докажет компании вашу возможность приносить пользу и деньги. Долгосрочные перспективы сейчас никому не нужны.
Необходимо найти людей среди ваших знакомых или в соцсетях, которые работали или работают в этой отрасли, и спросить у них, что в этой в сфере востребовано, за что в ней повышают. Когда они будут вам об этом рассказывать, нужно пытаться переложить это на ваш опыт, найти в нем что-то близкое. И в резюме необходимо отразить именно это с цифрами, доказывающими эффективность проделанного вами: было-стало и какую роль вы играли. Тогда резюме становится продающим, но этого мало: нужно попросить людей из отрасли вас рекомендовать. Причем не просто «Порекомендуй меня», а написать короткое саммари знаков на 500 о том, чем вы можете быть полезным конкретно этой компании. Ни один человек не будет думать, что о вас написать. А когда вы отдаете ему этот текст, он сможет его переслать эйчару.
Сейчас на стандартных рекрутинговых ресурсах будет появляться мало вакансий. Количество безработных настолько большое, что просто сносит эйчаров объемом: размещаешь вакансию, а на нее за два часа приходит тысяча откликов. Разобрать это невозможно, непонятно, кто релевантен, а кто нет, поэтому они будут спрашивать у экспертов отрасли, кого они могут порекомендовать. В условиях кризиса профессиональная репутация крайне важна.
Чему стоит сейчас учиться?
Мы почему-то считаем, что учиться нужно чему-то принципиально новому. Если мы говорим не о просвещении в свое удовольствие, а о профессии, то учиться нужно не новому, а чему-то прикладному из вашей или близкой отрасли, что вас лучше всего дотянет до высокого уровня. Допустим, если вы журналист, я бы рекомендовала учиться всем digital-инструментам: чтобы вы умели и стримить в Instagram, и делать контент для YouTube и TikTok. Сейчас все учатся программированию, считая, что это востребованная профессия. Да, она востребованная, но если вам 40 лет, а вы полгода отучились на курсах и кодите на уровне ребенка, шанса найти работу по этой специальности у вас нет.
Стоит ли смотреть вакансии за рубежом?
Смотреть вакансии стоит все, но при этом не питайте иллюзий: нас и в хорошие времена не то чтобы очень ждали там, это связано с тем, что у нас нет разрешения на работу. Брали активно только программистов, врачей, пилотов, военных и инженеров. Сейчас им самим нелегко, в Европе тоже начались сокращения, поэтому шанс перебраться очень мал.
Главный совет людям, которых уволили в кризис
Это четвертый кризис в моей жизни, и я знаю, что главное — не истерить. Есть жестокое упражнение для американского спецназа: им связывают ноги и руки и бросают в бассейн. Регулярно люди гибнут и попадают в больницу после этого — в первую очередь те, кто начинает истерить и пытается остаться на поверхности. Выигрывают же те, кто быстро понимает ситуацию, уходит на дно, отталкивается от него, вдыхает и снова уходит на дно — и таким челноком проводит необходимый час. Нужно быстро и четко понять свои конкурентные преимущества как профессионала, подумать, в каких других индустриях они могут быть востребованы или развиваться в своей, сократить расходы и двигаться. Тогда вы сможете не только выжить, но и сделать хорошую карьеру — лучшие из них создаются именно в такие моменты. Я не люблю фразу о том, что кризис — это время возможностей, она жестокая и не очень справедливая. Но действительно в этот момент обнуляется часть бизнеса, и в результате появляются свободные ниши. Это произойдет через несколько месяцев, а сейчас до этого нужно дожить.
Как убедить начальство себя не увольнять?
Можно предложить беззатратно открыть новое направление, пусть даже маленькое, которое будет генерить деньги. Или доказать какую-то свою иную полезность. Лизоблюдство не поможет — сейчас всем не до этого.
Какие психологические навыки стоит развивать в себе?
Первое — хороший навык переговоров, второе — агрессивная адаптивность, то есть умение схватывать на лету, находить нужные навыки, понимать, что нужно. Третье — бизнес-подход.
Это интервью прошло в прямом эфире в Instagram «Собака.ru». Ниже можно посмотреть его видеозапись. Следите за эфирами в нашем аккаунте!
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