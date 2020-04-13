Кого точно сократят в кризис коронавируса, а в каких сферах ждать рост зарплат — объясняет Алена Владимирская

Что происходит на рынке сейчас?

Большинство компаний замерли и пересматривают стратегии. Они не знают, в каких реалиях будут жить дальше, многих сотрудников отправили на вынужденные каникулы. Пока люди отдыхают, топ-менеджеры думают, кого будут сокращать. Дальше все зависит от индустрии: где-то будут огромные сокращения, но даже в тех сферах, где все не так плохо, все равно будут увольнения. Сейчас количество соискателей увеличилось, но не очень значительно, процентов на 5-7 — но после карантина, я думаю, вырастет на все 30-40.

Какие индустрии пострадают больше всего и что делать людям из этих отраслей?

Больше всего пострадают туризм, рестораны и кафе, непродуктовый ритейл, особенно класса лакшери, авиаперевозки, логистика, девелопмент. Если вы работаете в этих отраслях, у вас есть два пути. Первый — начинать искать работу срочно, прямо сейчас, причем в других отраслях. Это довольно сложно, потому что чаще всего сторонний опыт там не ценится. Поэтому нужно переупаковываться, чтобы быть интересным. Необходимо понять, какие ваши умения, навыки и знания могут быть востребованы в других индустриях. Важно понимать: попадете вы, вероятнее всего, с потерями: и должности, и зарплаты. Но если вы человек умный, то довольно быстро пойдете наверх.

Если вы работаете в той индустрии, которая падает, но очень верите в нее — как ни странно, у вас есть шанс. Я так сделала карьеру как раз во время кризиса. Когда ты веришь в компанию, то начинаешь много работать, приходишь с новыми предложениями, говоришь: «Я это сделаю, это смогу». И в результате те, кто действительно смог, потом становятся топ-менеджерами. Если это ваш случай, оставайтесь и впахивайте — это ваш шанс, хотя тут, конечно, или пан или пропал. Но сейчас гарантий нет нигде. Раньше мы говорили: если ты пришел в «Газпром» или госорганы, то теперь у тебя все будет хорошо всегда. В кризис после окончания карантина такого не будет. Газ, энергетика, госорганы — все будет сокращаться.

Кто еще рискует потерять работу?

Если вы работаете в индустриях, которые сейчас не падают, но не являетесь ключевым сотрудником и не генерируете прибыль, то, вполне вероятно, вы уже есть в списке на сокращение. Фонд оплаты труда — самая большая статья расходов, и компании сейчас будут их сокращать, потому что впереди тяжелые времена. Свои места сохранят супер-эксперты — и я не имею в виду только высокооплачиваемые должности. Условно говоря, в компании было пять бухгалтеров. Теперь оставят троих или двоих, остальных срежут. Кого будут выбирать? Тех, кто работал больше. Им сильно увеличат нагрузку без прибавки зарплаты, и никто не пикнет, потому что ценность работы очень высока. Если у вас прокачанный персональный бренд, никакой кризис вас не затронет. Если же вы не супер-эксперт, то у вас тоже есть риски.