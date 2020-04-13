«Что стоишь в наморднике!» — как во время пандемии работают аптекари, продавцы, курьеры, водители

Ирина Лёзова, провизор в крупной аптечной сети

Ажиотаж на противовирусные и средства для устранения симптомов, которые сначала сметали с полок для профилактики, прошел. Поток покупателей сократился, но не так значительно, как я ожидала. Маски нам, конечно, выдали, но в ограниченных количествах, поэтому в «антивирусный марш» вступили швейные машинки и золотые ручки сотрудников. К тому же это экономичный вариант — такую маску можно использовать многократно. Покупатели не отстают — очень многие приходят в самодельных и красивых. Есть, конечно, очень целеустремленные люди, которые каждый день ходят в аптеку в надежде, что поступят одноразовые маски. Еще нам выдали дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей, а также перчатки. Все поверхности в аптеке регулярно обрабатываются для нашей общей безопасности. Но даже при соблюдении всех этих мер, фармацевты подвержены большому риску.

Многие покупатели, чаще пожилые, подходя к кассе, снимают маску. На мои попытки объяснить, почему не стоит так делать, они лишь пожимаю плечами и говорят «вам меня не слышно». Есть люди, которые агрессивно реагируют на то, что я работаю в маске, говорят, мол, «что стоишь тут в наморднике, нагоняешь панику», «сами спекулируете масками, у самих вон есть!». Уважаемые покупатели! Мы стоим в масках и перчатках не для того, чтобы нагонять или поддерживать панику, не из-за политики или экономики. Мы в масках, чтобы защитить себя и своих близких — каждого из нас дома ждут родные и любимые, которые подвергаются риску через нас.