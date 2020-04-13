«Нерабочая неделя» растянулась на месяц, однако есть работа, которую нельзя делать удаленно. Чтобы узнать с какими проблемами сталкиваются сейчас сотрудники жизненноважных отраслей «Собака.ru» поговорила с провизором крупной аптечной сети, курьером доставки, водителем трамвая, врачом-урологом из частной клиники, продавцом и начальником швейного цеха, шьющего маски.
«Что стоишь в наморднике!» — как во время пандемии работают аптекари, продавцы, курьеры, водители
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Фото: Ирина Лёзова
Ирина Лёзова, провизор в крупной аптечной сети
Ажиотаж на противовирусные и средства для устранения симптомов, которые сначала сметали с полок для профилактики, прошел. Поток покупателей сократился, но не так значительно, как я ожидала. Маски нам, конечно, выдали, но в ограниченных количествах, поэтому в «антивирусный марш» вступили швейные машинки и золотые ручки сотрудников. К тому же это экономичный вариант — такую маску можно использовать многократно. Покупатели не отстают — очень многие приходят в самодельных и красивых. Есть, конечно, очень целеустремленные люди, которые каждый день ходят в аптеку в надежде, что поступят одноразовые маски. Еще нам выдали дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей, а также перчатки. Все поверхности в аптеке регулярно обрабатываются для нашей общей безопасности. Но даже при соблюдении всех этих мер, фармацевты подвержены большому риску.
Многие покупатели, чаще пожилые, подходя к кассе, снимают маску. На мои попытки объяснить, почему не стоит так делать, они лишь пожимаю плечами и говорят «вам меня не слышно». Есть люди, которые агрессивно реагируют на то, что я работаю в маске, говорят, мол, «что стоишь тут в наморднике, нагоняешь панику», «сами спекулируете масками, у самих вон есть!». Уважаемые покупатели! Мы стоим в масках и перчатках не для того, чтобы нагонять или поддерживать панику, не из-за политики или экономики. Мы в масках, чтобы защитить себя и своих близких — каждого из нас дома ждут родные и любимые, которые подвергаются риску через нас.
Каждый день я сталкиваюсь с волной неоправданного негатива в свой адрес. Фармацевт не виноват, что не поставляют маски и антисептики, не виноват, в том что цены повышаются, в том, что людям пришлось отстоять очередь, а нужного лекарства не оказалось. 3 апреля подписано постановление правительства по которому «Росхимзащита» координирует вопрос обеспечения людей средствами защиты. Теперь в течении 90 календарных дней нельзя торговать масками без лицензии на фармацевтическую деятельность, а надбавка к отпускным ценам не должна превышать 10 копеек. Посмотрим, чем это постановление обернется, надеюсь, «Росхимзащита» позаботится о населении
В сети аптек, где я работаю, можно заказать доставку лекарств на дом, это удобно, быстро, безопасно. Курьеры, которые приходят за заказами, работают в средствах защиты. На мой взгляд, это хороший выход из ситуации. Если бы я могла работать удаленно и не выходить из дома без необходимости, я бы это делала. Но мы работаем для вас. Спасибо большое тем покупателям, кто не скандалит и не кричит на фармацевтов в эти очень сложные для нас рабочие недели.
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Фото: Роман Петров
Роман Петров
Водитель Трамвайного парка №7
В период самоизоляции я хожу на работу, но особую ее важность в эти дни не ощущаю — делаю привычное для меня за долгие годы дело. Ничего не изменилось, за исключением того, что вагонов выпускают на линию намного меньше,интервалы увеличены. Люди стали более замкнутыми, молчаливыми, порой даже агрессивными. Это выражается в грубости при общении, да и видно по взглядам,что люди злы. Хамят кондукторам, потому что не согласны с отменой льгот в транспорте — это коснулось пенсионеров, учащихся школ и ВУЗов. Теперь оплатить проезд можно только подорожником или наличными. Я с людьми особо не разговариваю, а если слышу, что происходит конфликт кондуктора с пассажиром, то стараюсь успокоить обоих — конфликты нам сейчас ни к чему!
Перед каждым выездом происходит дезинфекция вагона, на конечных станциях после каждого рейса тоже идёт обработка салона. После каждого рейса мою руки, затем обрабатываю антисептиком, так же и дома, работаю в маске и перчатках. Насчет обстановки на дорогах: первые три-четыре дня самоизоляции было тихо и спокойно, все ездили еле-еле, с осторожностью. Сейчас обстановка немного изменилась, автомобилей прибавилось: агрессивное вождение не замечал, если только ночью. В нашем коллективе никто особо не паникует насчет риска заражения, отказались выходить на работу буквально несколько человек. Я считаю, что падать духом не надо. Будьте на позитиве, если сидите дома, не стоит киснуть, займитесь тем, чем никогда не занимались!
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Фото: Владимир Катасонов
Владимир
Курьер службы доставки еды
Мой рабочий день плотный — заказов много, я развожу их на своем спортивном велосипеде. Пока мне удается успевать в срок даже если маршрут длинный, тем более машин на дорогах меньше и мне проще лавировать в пробках. Однако очень мешает пыль на дорогах и вот эти вот медицинские маски от неё не очень защищают, а скорее наоборот затрудняют дыхание. Перед началом рабочего дня я приезжаю в «лавку» — пункт, где выдают маски, перчатки, бактерицидные салфетки и меряют температуру. С этой недели курьеры с температурой тела выше 37 не допускаются к работе. Получив средства защиты я еду за заказом в ресторан: забираю его в маске и перчатках, а сумку предварительно обрабатываю салфеткой.
Доставка бесконтактная и происходит так: я поднимаюсь на этаж, ставлю термосумку у двери, достаю заказ и кладу его сверху, потом отхожу на 3 метра и звоню клиенту. После того, как человек забирает еду и закрывает дверь, я беру сумку и еду дальше. Заказчики — в основном молодые люди, ведут себя вежливо, никакой агрессии я не замечал. Заразиться я не боюсь, так как соблюдаю все предписания эпидемиологов, плюс я уверен, что мой иммунитет справился бы с вирусом — все-таки я занимаюсь спортом.
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Фото: shutterstock
Максим
Продавец сети, торгующей алкоголем
Я работаю и за кассой и консультирую клиентов в торговом зале, ничего особенно не изменилось, но чувствуется снижение проходимости. Ажиотаж был, когда в Москве только ввели режим самоизоляции и люди поняли что и в Питере будут вводить. Многие покупали алкогольные напитки целыми упаковками, чтобы взять с собой на дачу, а сейчас из покупателей остались «постоянные», которые живут в соседних домах. Сейчас вырос спрос на крупу, макароны, тушенку — этими товарами мы тоже торгуем. В моем магазине все ходят в масках, и снимают их только на складе. Это вопрос коллективной ответственности: заболеет один — заболеют все. Все понимают, что мы — в зоне риска, потому что многие клиенты ходят без масок не соблюдая дистанцию.
Перед кассой есть разметка, которая помогает держать рекомендуемую дистанцию в 1,5 метра, но только единицы действительно стоят «по линии». Замечания я не делаю, потому что придется их делать каждому. Люди просто смеются мне в лицо, не понимая серьезности ситуации, при этом агрессии от покупателей я замечаю. Я считаю, что маска, перчатки, дистанция — это личная ответственность каждого, ведь дома ждет семья, нужно думать хотя бы о близких. Люди, с которыми я живу и сами работают в организациях которые значимы для людей и не прекратили свою работу — банки, транспортная система.
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Фото: shutterstock
Елена
Врач-уролог и хирург в частных поликлиниках
Я работаю в двух клиниках, которые обслуживают пациентов по полисам ДМС, сейчас мы принимаем людей только с острыми состояниями. До начала борьбы с пандемией коронавируса в России, я трудилась в четырех лечебных заведениях, но из двух меня сократили, так как они не были моим основным местом работы, я работала там по совместительству. Это повсеместная практика сейчас — многие клиники остались без большинства специалистов. Тех врачей, которых можно было заменить, отправили в оплачиваемый отпуск. Я работаю урологом и хирургом, другие специалисты этого профиля в моей клинике сейчас в отпуске. Мне отправиться туда никто не предлагал, аргумент простой — «дорогу молодым», хотя понятно, что работодателю проще платить одному сотруднику, а не двум.
Сначала пациенты активно приходили, восприняв самоизоляцию как долгожданную возможность заняться своим здоровьем. Но их быстро начали разворачивать, если осмотр плановый, а не из-за острого состояния. В итоге люди начали бояться приходить в клинику, просят скайп-консультации, однако первичная консультация онлайн невозможна. Из-за этой паники пациенты приходят ко мне на прием уже с такой патологией, что их приходится экстренно госпитализировать. Нам выдают одну маску на 6 часов, хотя ее нужно менять каждые 2 часа, тем более во время операции. Хуже всего терапевтам — они ездят на вызовы к пациентам домой при любых симптомах ОРВИ, но им не выдают защитных очков, мол «покупайте сами».
Перед приемом в клинике каждому пациенту мы меряем температуру. Он также заполняет анкету, где указывает были ли контакты за последние две недели с инфекционными COVID-19 больными, а также с приехавшими из-за рубежа, были ли выезды за пределы Ленобласти, симптомы ОРВИ, или повышение температуры тела. Но мы понимаем, что эти анкеты работают по принципу «чем больше бумаги, тем чище задница». Заразиться не боюсь — при признаках острой дыхательной недостаточности я могу позвонить друзьям-медикам, и они обеспечат экстренную транспортировку в палату с ИВЛ. Но я осознаю, что сама могу быть носителем, поэтому и ношу маску в метро и в людных местах, которые стараюсь не посещать. Окончание режима самоизоляции я встречу с подорванным финансовым положением, однако с большим опытом работы.
Кеворкова Ирина
Начальник швейного цеха компании Red Fox
Наша компания производит одежду экипировку для экстремального спорта, туризма и активного отдыха, но сейчас производство переформатировалось на пошив многоразовых масок. Перестроиться было нелегко, мы привыкли делать вещи большие и сложные, а маленькая маска – очень простая вещь, которую хотелось бы делать красивее и технологичнее. Мы столкнулись с проблемой материалов: в первую очередь в дело пошли те, которые были в наличии — до пандемии из них планировали шить футболки. Это дышащие, гигроскопичные ткани. Для внутреннего слоя маски стали закупать специальное полотна спанбонд и мельтблаун, используемые для производства медицинской одежды. Делать закупки и доставку сейчас нелегко, предприятия работают один-два раза в неделю, человек приходит на пару часов чтобы совершить отгрузку – и всё. Тем не менее, в самое ближайшее время мы планируем выйти на пошив 20 000 масок в день и больше.
Сотрудники цеха помогают друг другу – те, кто едет на работу на своей машине, стараются подхватить живущих поблизости. Сами носим свои маски во время работы. В цеху соблюдаем все необходимые меры: нам выделили салфетки с антисептиком, антибактериальные спреи. Перед началом и в течение рабочего дня мы несколько раз обрабатываем специальными средствами все рабочие поверхности, дверные ручки, выключатели, инструменты, ножницы, ножи – всё, к чему прикасаемся. Лишний раз не помешает. Стараемся соблюдать дистанцию, садимся за швейные машины через одного, чтобы было расстояние в полтора-два метра.
Наша компания включена Минпромторгом России в перечень организаций, выполняющих неотложные работы для противодействия коронавирусной инфекции. Чтобы кто-то не хотел выходить на работу — такого не было. Наоборот, те, кого освободили по возрасту – сотрудники старше 65 лет, очень рвались на производство, но им категорически запрещено выходить. Этот вопрос даже не рассматривается, в целях их же безопасности. Очень надеемся, что своим трудом поможем согражданам преодолеть эту новую инфекцию.
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