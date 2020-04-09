Доплаты за пациентов с коронавирусом получат санитары и водители скорых в Петербурге

Он также отметил, что обстановка с пандемией COVID-19 показала самоотверженность врачей, готовность к сложным ситуациям и за это им должна быть оказана дополнительная поддержка.

«Дополнительно из бюджета Санкт-Петербурга работникам — водителям, санитарам скорой медицинской помощи — будет выделено около 7960 рублей», — объявил чиновник вечером 9 апреля чиновник.

8 апреля Владимир Путин также пообещал ежемесячные выплаты из федерального бюджета: врачам по 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч, младшему — 25 тысяч рублей. Врачам скорой помощи — 50 тысяч рублей в месяц, фельдшерам, медсестрам и экипажам — 25 тысяч.

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