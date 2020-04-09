В Министерстве финансов рассказали, что снижать порог беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа не планируют как минимум до середины следующего года, а возможно и дольше.
Правительство решило отсрочить снижение порога беспошлинных посылок из-за рубежа
Сейчас пошлинами не облагаются посылки стоимостью до 200 евро, при этом сама пошлина составляет 15%, но не менее 2 евро за 1 кг. Ранее Минфин предлагал снизить этот порог до 100 евро уже к июлю 2020 года, а к 2022-му — до 20 евро.
Однако в нынешней ситуации, как отметил замминистра финансов Алексей Сазанов, главная задача правительства — создать всю необходимую инфраструктуру для упрощения процедур трансграничной интернет-торговли.
Напомним, эксперты отмечали, что значительное снижение порога беспошлинного ввоза иностранных посылок приведет к тому, что экономика России потеряет 81 млрд руб. за 2020–2023 гг. В Федеральной таможенной службе же подсчитали, что снижение порога принесет бюджету около 300 млрд руб. за 2020–2022 гг.
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