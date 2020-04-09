Минобороны не будет призывать выпускников российских школ весной 2020 года

«Всего к мероприятиям призыва вызываются более 650 тысяч человек. Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, а таких насчитывается у нас около 15 из 650 тысяч человек, привлекаемых на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут. Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения», — рассказал Герасимов.

В свою очередь студенты, которые завершают обучение по программам высшего или среднего профессионального образования, будут будут вызваны на мероприятия призыва после сдачи выпускных экзаменов.

Напомним, все университеты России ушли на внеплановые каникулы с 28 марта по 5 апреля из-за распространения коронавируса Covid-2019. Негосударственным вузам также рекомендовано освободить студентов от посещений. С 23 марта все школы России также ушли на каникулы из-за распространения коронавируса. С 30 марта школы Петербурга будут переведены на дистанционное обучение. Сроки вступительных экзаменов в университеты России перенесут из-за пандемии коронавируса. Они могут быть отложены на две-четыре недели, что также связано с переносом сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ.