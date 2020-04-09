Личный опыт: из-за коронавируса я четыре раза не смогла улететь из США (и не уверена, что скоро смогу)

По новой информации эвакуационные рейсы все-таки будут, но только для тех, кто прилетел в США после 1 января 2020 года. Я прилетела в ноябре 2019 года, поэтому и забирать в Россию меня никто не будет. Даже несмотря на то, что я покупала отдельный билет именно на вывозной рейс. Такие как я — а это большинство студентов по обмену и те, кто, например, живут на две страны, — пролетают совсем.

Удивительно еще и то, что российский МИД организовывает вывозные рейсы именно из Нью-Йорка — самого зараженного города США. Если у нас в стране так боятся, что мы привезем домой коронавирус, зачем это делать? В других городах Соединенных Штатов ситуация лучше, почему не использовать любой другой аэропорт?

Через две недели мое разрешение на пребывание в США заканчивается. Продление стоит 450 долларов. Жилья в США можно сказать, что и нет: 4 апреля я должна была съехать из своей квартиры. Пока арендодатель дал отсрочку — он думает, что мне все-таки удастся улететь. Да и мне в Россию нужно, жить в США еще полгода мне попросту не на что. Я надеюсь, что если люди не будут молчать о ситуации, новые правила смягчат и нас тоже эвакуируют. Но пока кажется, что своей стране мы не нужны.

Почти неделю в Петербург не мог вернуться горожанин Игорь Бузин — несмотря на то, что молодой человек проживает в России, он является гражданином Таджикистана, а бывший солист Михайловского театра Джулиан Маккей и его брат Николас, наоборот, не могли улететь в США к умирающему отцу из Москвы. Также из-за коронавируса Элла Горланова осталась в Таиланде с двумя детьми и не может вернуться домой, путешественники из Петербурга оказались единственными россиянами в Мавритании и еще несколько человек застряли на Филиппинах и в Марокко на неопределенный срок.