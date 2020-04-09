Петербурженка Анна Москаль улетела в США по учебе в ноябре 2019 года. Когда в стране объявили режим самоизоляции, а ее колледж закрыли, девушка решила вернуться в Россию. Сейчас она пытается добраться домой, но из-за закрытых границ и авиасообщения, надежды на это у нее не осталось, равно как и средств на жизнь, срока аренды квартиры, а скоро и разрешения на пребывание в США. Анна рассказала «Собака.ru» о том, почему даже билеты на вывозной рейс не гарантируют возвращения домой.
Личный опыт: из-за коронавируса я четыре раза не смогла улететь из США (и не уверена, что скоро смогу)
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Анна Москаль
Я приехала в Майами в ноябре 2019 года подтянуть английский язык. В марте мой колледж закрыли, как и другие общественные места, ситуация стала тревожной.
Когда из России начали поступать новости о возможном прекращении авиасообщения, я попыталась купить билет из Майами, но сделать это онлайн уже было невозможно — только в офисе «Аэрофлота» при предъявлении паспорта. Информации об этом, конечно же, нигде не было. На горячей линии меня отправили в офис авиакомпании в аэропорту, который на тот момент уже был закрыт. Теперь билеты можно было приобрести только на стойке регистрации в аэропорту во время вылета. Когда я приехала в аэропорт Майами, улетал последний рейс и стоимость на него составляла 70 000 рублей в одну сторону. Для меня эта сумма была очень большой. Что обидно — последний рейс из Майами улетел полупустым.
«А как же эвакуационные рейсы, нам по телевизору показывают! Разве тебя не вывезли еще?» — такие сообщения я получала от друзей, но никаких эвакуационных рейсов из Майами не было. Когда мне все-таки удалось связаться с «Аэрофлотом», я купила билеты на вывозной рейс из Нью-Йорка за 37 000 рублей. Меня заверили, что отмена рейса невозможна и поводов волноваться нет. Думаю, в России тогда еще не понимали серьезности ситуации, тогда как в США мы уже сидели на карантине и не выходили из дома, только в аптеку или магазин.
Через несколько дней отменился мой рейс на 29 марта. Заранее об этом никто не знал, поэтому многие прилетели в Нью-Йорк из разных городов США да так и остались «дежурить» в аэропорту там. Поскольку в Нью-Йорке у меня никого нет, а консульство ничем помочь не может, я не стала рисковать и осталась в Майами.
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Пассажиры рейса SU-0103, которых «Аэрофлот» не забирал из нью-йоркского аэропорта больше недели. Фото: Илья Яничев
Мне удалось перебронировать рейс на 4 апреля, но на горячей линии «Аэрофлота» были постоянные нестыковки: мне говорили, что этот перелет точно не отменят, а потом поступила информация о том, что его все-таки не будет. Второго марта стало известно, что добавили какой-то дополнительный рейс на 3 апреля, но билеты на него уже было не достать. Многие остались без жилья, подскочил доллар и у людей в принципе не осталось средств к существованию. Пассажиры, которые застряли в аэропорту в Нью-Йорке, написали открытое письмо президенту с просьбой об эвакуации домой. Но и после этого наши рейсы так и не состоялись.
7 апреля был организован единственный вывозной рейс из Нью-Йорка, но о нем люди узнали из СМС за несколько часов до вылета. Многие пассажиры не успели на него физически, а часть тех, что все-таки добралась в аэропорт вовремя, все равно не смогли улететь — на рейс брали только людей с пропиской в Москве и Московской области. Причина в том, что в столице закончились места в обсерваторах: иногородних туда отправить возможности не было, а вот москвичей можно было отправить отсиживать карантин по домам.
По новой информации эвакуационные рейсы все-таки будут, но только для тех, кто прилетел в США после 1 января 2020 года. Я прилетела в ноябре 2019 года, поэтому и забирать в Россию меня никто не будет. Даже несмотря на то, что я покупала отдельный билет именно на вывозной рейс. Такие как я — а это большинство студентов по обмену и те, кто, например, живут на две страны, — пролетают совсем.
Удивительно еще и то, что российский МИД организовывает вывозные рейсы именно из Нью-Йорка — самого зараженного города США. Если у нас в стране так боятся, что мы привезем домой коронавирус, зачем это делать? В других городах Соединенных Штатов ситуация лучше, почему не использовать любой другой аэропорт?
Через две недели мое разрешение на пребывание в США заканчивается. Продление стоит 450 долларов. Жилья в США можно сказать, что и нет: 4 апреля я должна была съехать из своей квартиры. Пока арендодатель дал отсрочку — он думает, что мне все-таки удастся улететь. Да и мне в Россию нужно, жить в США еще полгода мне попросту не на что. Я надеюсь, что если люди не будут молчать о ситуации, новые правила смягчат и нас тоже эвакуируют. Но пока кажется, что своей стране мы не нужны.
Почти неделю в Петербург не мог вернуться горожанин Игорь Бузин — несмотря на то, что молодой человек проживает в России, он является гражданином Таджикистана, а бывший солист Михайловского театра Джулиан Маккей и его брат Николас, наоборот, не могли улететь в США к умирающему отцу из Москвы. Также из-за коронавируса Элла Горланова осталась в Таиланде с двумя детьми и не может вернуться домой, путешественники из Петербурга оказались единственными россиянами в Мавритании и еще несколько человек застряли на Филиппинах и в Марокко на неопределенный срок.
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