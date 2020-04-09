До конца апреля из-за пандемии коронавируса в России объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы за счет работодателя. Большинство регионов страны ввели рекомендательный или обязательный режимы самоизоляции. «Собака.ru» узнала у работников и руководителей, как на практике на них повлияли новые реалии и посоветовалась с юристами, что вообще законно и как быть обеим сторонам: и если вас уволили, и как правомерно действовать, когда сохранение штата невозможно.
Увольнения, отпуск за свой счет и урезание зарплаты из-за коронавируса: юристы о том, что законно и как быть работникам и работодателям
Что происходит с работниками?
Во многих сферах начались сокращения, кого-то просят уйти в неоплачиваемый отпуск, но предупреждают, что выхода на работу после может и не быть. «Собака.ru» приводит три показательные истории.
Максим
инженер-разработчик, компания «Редиус 168»
В середине марта меня сократили из компании «Редиус 168», которая изготавливает газовое оборудования, изделия для формовки и разные механические системы. На момент увольнения я только устроился: написал заявление, принес все документы и получил устное согласие от генерального директора. Оставалось донести трудовую книжку со старой работы, после этого мы должны были подписать договор, но работать я уже начал. Меня взяли в отдел разработки, где создаются проекты на будущее, то есть те, которые начнут зарабатывать не скоро. На следующей неделе я занес трудовую, но девушки из отдела кадров сказали, что директор из-за пандемии боится куда-либо выходить и попросили зайти завтра. Так повторялось несколько дней, пока меня не вызвали самого. Я рассчитывал подписать договор, но услышал, что работы нет. Девушка, объяснила, что учредитель решил урезать бюджет и оставлять только жизненно-важные объекты — то, что уже находится на серийном производстве. В итоге из четырех огромных цехов уволили кучу людей. Мой отдел полностью сократили, включая руководителя и еще трех высококлассных инженеров. Мне выплатили зарплату за отработанный срок, так закончилось мое трудоустройство.
Егор
программист Gird Dynamics
Мне 23 года, я программист, пишу на Python уже три года, два из них работал в продуктовой компании и почти год – в Grid Dynamics. Это сервисная компания, которая, грубо говоря, продает людей на проекты в другие компании. В основном, Gird Dynamics работает с американским ретейлом, но бывают проекты и в техногигантах, типа Apple или Google. Недавно мне пришло приглашение на встречу с эйчаром. В теме письма стояла фраза Future plans, и можно было догадаться, о чем будет разговор. Мне, как и всем, предложили три варианта. Первый – сидеть и ждать пока пристроят к проекту, но с 25% от заработной платы. Второй – уйти сейчас с компенсацией (оформляют как по соглашению сторон), то есть выплачивают остаток за месяц плюс полная зарплата без налогов и бенефиты. Третий – уйти на несколько месяцев в неоплачиваемый отпуск и ждать, что будет. Почти все, с кем говорили, выбрали второй вариант. В петербургском офисе сейчас останется человек сто, а может и меньше.
Александр (имя изменено)
продавец «Спортмастера»
Я отработал обычным продавцом где-то полтора года. В первую неделю «каникул» всех попросили написать заявление на отпуск. Если есть дни оплачиваемого, то надо было взять их, если нет – за свой счет. У меня был оплачиваемый. В день, когда президент объявил о выходных до 30 апреля, мне позвонил начальник и попросил прийти, чтобы поговорить с директором магазина. На встрече были все продавцы, кроме экспертов. Своей очереди я дожидался часа два, директор долго с каждым беседовал. Когда я зашел, то сразу сказал, что все понимаю и хотел бы взять отпуск за свой счет. Он посмотрел в какие-то свои бумаги и сказал, что мне желательно уволиться. Я, конечно, написал по собственному желанию, так как выбора особо не было. Директор, надо отметить, сам очень расстроился, потому что у нас с ним были хорошие отношения. Когда началась вся история с увольнениями, в телеграмме создали чат, в котором были контакты менеджеров сети по округам. И список компаний, с кем «Спортмастер» заключил соглашения, чтобы отправлять туда сотрудников, которые не могут работать в магазинах. Например, грузчиком в «Почту России» или продавцом в продуктовый. Ощущение будто меня обманули, но пока что я нормально стою на ногах. Но если карантин продлится до сентября, то будет плохо и нужна будет помощь.
Что происходит с работодателями?
Поскольку нерабочие дни до 30 апреля оплачиваются за счет работодателя, компании, чей доход значительно сократился или вовсе исчез, столкнулись со сложной экономической ситуацией. Хотя опрошенные «Собака.ru» руководители в большинстве своем пытаются сохранить штат, придумывая различные схемы, на условиях анонимности многие признаются, что в будущем сокращения неизбежны.
Таня Азарова
основатель Tann Model Management
Сейчас наш штат состоит из восьми сотрудников. Кастинги и заказы отменились, крупные мероприятия в фэшн-сфере не состоялись. Мы потеряли много денег. Сейчас запрещены даже маленькие локальные съемки, и наша деятельность полностью ограничена. Мы третий месяц не зарабатываем деньги, пришлось принимать определенные меры. У меня был разговор о кредитном лимите с сотрудниками агентства – это поможет сохранить больше денег в компании. Я попросила команду удержать из своих зарплат столько, сколько они могут – когда все вернется на круги своя, я отдам им долг. Ребята откликнулись, и это очень важно – чувствовать, что мы вместе. О сокращениях и увольнениях я не хочу думать, потому что команда агентства – самое ценное, что у меня есть.
Сергей Лимонов
Положение ресторанной отрасли в Петербурге сейчас критическое. Ресторан — это не страховая компания или банк, которые собирают большую подушку ликвидности. Как правило, даже если ресторатору удается накопить деньги, он тратит их вместе с привлеченными инвестициями на создание следующего заведения. И даже если представить, что среднестатистический ресторан был готов к кризису, фонд оплаты труда сожрет эту финансовую подушку за две недели. Максимум — месяц при сокращении зарплаты и персонала. Прибавьте к этому то, что многие арендодатели не идут на снижение или отсрочку платежей. Доставка рентабельна только среди больших компаний, которые специализируются на ней пару лет. Сейчас людям не по карману заказывать каждый день. Кроме того, средний чек за доставку выходит меньше, чем в ресторане, поэтому такие заказы компенсируют зарплаты команды только частично. Сейчас доставка — это все равно что прикладывать подорожник при переломе ноги! Чтобы не допустить закрытия бизнеса, мы оптимизировали расходы, договорились об отсрочках, пообещали сотрудникам гарантированной доход на определенный период. У многих съемное или ипотечное жилье, потребкредиты, дети. Весь персонал — это единая команда и по сути большая семья, которую надо поддерживать.
Евгений Финкельштейн
глава концертного агентства PMI
В PMI и «Кассир.ру» работают больше тысячи человек. На их зарплату, а также аренду офисов, которую частные бизнес-центры отказываются снижать, нужен миллион долларов в месяц. При полном отсутствии выручки, я обязан выплатить эти деньги и никого не уволить. В банках, которые должны выдавать беспроцентные кредиты на зарплаты, нет отточенного механизма, как это делать. Плюс, чтобы претендовать на кредит, компания должна обслуживаться в этом банке. И не забывайте, что введен мораторий на банкротства! Разве не для подобных форс-мажоров нужны резервные фонды, в которые предприниматели платили налоги долгие годы?
Михаил Иванов
совладелец магазина «Подписные издания»
Для книжной отрасли нынешний кризис — колоссальный удар, причем для крупных игроков тоже. Но важно сохранить небольшие издательства и книжные магазины — они «мозги рынка», его новаторы и вдохновители. Да, паники у нас нет, но есть шок. При этом есть и повод для надежды: издатели продолжают готовить книги, типографии их печатают, новые книги будут. Книжный рынок сейчас почти полностью переместился в онлайн. Многие издательства работают по домам, магазины закрыты. Некоторые стараются осуществлять доставку. Мы потеряли около 80% выручки, из 47 сотрудников «Подписных изданий» работают не из дома только 6-7 человек. Несколько месяцев продержимся. Никого не сокращаем и не увольняем.
Леонид Гарбар
совладелец ресторана «Центральный», идеолог проекта Memo
Кто-то распустил персонал в отпуск за свой счет, как поступил, например, я. Сотрудники отнеслись с пониманием, но что дальше? Когда откроются рестораны, всем будут нужны деньги – какие-то оборотные средства для закупок, для первичных оплат. Это раз. Плюс все объявленные отсрочки платежей – это же отсрочки. Их отложили, но не списали. А значит – нужно платить: отсрочка до июня, значит в июне нужно будет платить. А из чего? Разве эти три месяца все работали и зарабатывали? Платить не из чего и банкротиться нельзя. Что делать?
Что законно и как быть работникам и работодателям?
Опрошенные «Собака.ru» юристы сошлись на том, что понятия нерабочих дней в законодательстве нет, что затрудняет их трактовку. Тем не менее они дали подробные советы, как правомерно действовать и работникам, и работодателям. Хотя у последних не так много законных вариантов для маневра.
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Арсений Саламатов, лектор юридического факультета СПбГУ, арбитр международного юридического конкурса имени Вильяма Си Виса
«Необходимо сделать одну важную оговорку: действительно становится грустно от различных новостей по поводу прекращения работы различного рода организаций и хочется посочувствовать как работникам, так и работодателям. При этом мы все же находимся в едином правовом поле и в обстоятельствах, которые очевидно внесли свои коррективы в текущий ход жизни. Именно поэтому соблюдение правовых норм сейчас во многом предотвратит разрешение большого количества спорных ситуаций в судебном порядке в будущем, свободном от пандемии.
Ввиду принятия указа президента у нас появилось понятие «нерабочих дней», которое не знакомо нашему законодательству. Более того, такие дни должны быть оплачены в полном объеме. Оставив критику, которой уже и так слишком много, в сухом остатке мы оказались в ситуации, когда работодатели, которые оформляют трудовые отношения со своими работниками должным образом, обязаны выплачивать заработную плату даже, если работник не работает. Большинство опций, которые предприниматели пытаются сейчас придумать, чтобы сохранить работников и при этом финансово остаться «на плаву», незаконны, если не согласованы с работником либо если не соблюдены процедуры для использования соответствующих механизмов.
В частности, сокращение размера заработной платы возможно на основании изменения трудового договора, поскольку является его существенным условием. Соответственно, с работником должны заключить дополнительное соглашение. Отправить в неоплачиваемый отпуск без вашего желания работодатель не может, поскольку на то должна быть инициатива работника. А сокращение численности или штата работников организации и вовсе предусматривает уведомительный порядок за два месяца, поэтому поспешные сокращения без следования непростой процедуре, урегулированной трудовым законодательством, невозможны.
Таким образом, работник в каком-то смысле более защищен, чем работодатель. Так, по разъяснению Минтруда не могут быть уволены неработающие работники тех организаций, которые не входят в перечень жизненно важных, а вот работодателю в данной ситуации придется искать средства для выплаты заработной платы, поскольку данные расходы являются для организаций приоритетными. Худшим сценарием является ситуация, когда у юридического лица или индивидуального предпринимателя фактически нет средств, чтобы выплачивать заработную плату. В такой ситуации нужно действительно идти на компромиссы и, при нежелании расставаться, найти хотя бы в какой-то мере взаимоприемлемое решение на период карантина.
Если говорить про «удаленку», то работодатель должен принять приказ с указанием работников, которые переводятся на дистанционную работу и заключить с ними дополнительные соглашения к трудовому договору. В соответствии с разъяснениями Минтруда РФ работать дистанционно можно. Главное в данном сценарии для работодателя – это вести учет рабочего времени, снабдить сотрудника всем необходимым для работы из дома и зафиксировать, при необходимости, каким образом будет осуществляться передача персональных данных и конфиденциальной информации.
В отношении перевода на другую работу, так сказать «перепрофилирования», на мой взгляд, не все так просто. К примеру, пришлось закрыть ресторан, а вы не хотите расставаться с официантами и хотите доплачивать им, поскольку в большинстве мест общепита официальные зарплаты весьма низкие, а основной заработок – это чаевые. Так, поскольку возможна доставка, и шеф-повар по-прежнему готовит любимые постоянными посетителями блюда, которые хотят наслаждаться ими и дома в режиме самоизоляции, вы переводите официантов на позицию курьеров. Данная процедура без согласия работника возможна, однако только на период до одного месяца и в случае эпидемии для ее предотвращения или устранения ее последствий. И вот именно с последними формулировками могут возникнуть проблемы, потому что в данном случае перевод официанта на позицию курьера сам по себе непосредственно не предотвращает эпидемию коронавируса. Причинно-следственная связь в данном случае условная и длинная. При этом если договориться и оформить данные отношения соглашением, на что, возможно, многие и согласятся в текущей ситуации, то никаких проблем не будет.
Также, существует опция простоя, которая предусмотрена трудовым законодательством. Однако она сильно не поможет, поскольку выплата заработной платы все равно должна быть в размере 100% в соответствии с Указом Президента РФ, а действий для введения данного режима на предприятии нужно будет предпринять немало.
В любом случае, если работник считает, что его права нарушаются, а работодатель понимает, что его интересы совсем не учитываются, каждая из сторон трудовых отношений вправе обратиться в инспекцию труда, которая даже создала специальный сервис «Коронавирус: горячая линия» на портале «Онлайнинспекция.рф». В суд по трудовым спорам пока обратиться не получится, поскольку суды работают ограниченно и по отдельным категориям дел».
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Александрина Лебедева, адвокат Адвокатской консультация «Лебедев и компаньоны»
«Трудовое законодательство в России исходит из защиты экономически более слабой стороны – и это работник. Но сегодняшняя ситуация тяжело ударила по всем и делает невозможным для предпринимателя продолжение деятельности в штатном режиме, хотя при этом обязывает по-прежнему нести социальную ответственность за обеспечение своих работников. Что же делать?
Увольнение работника
В соответствии с Трудовым кодексом увольнение возможно по инициативе работника, по соглашению сторон или по инициативе работодателя. Последнее может быть обусловлено либо неисполнением, ненадлежащим исполнением работником своей функции при условии подтверждения этих обстоятельств и соблюдении процедуры, либо существенными изменениями у самого работодателя при условии соблюдения всех необходимых льгот и гарантий работнику, что будет достаточно затратно для работодателя.
Рассмотрим наиболее подходящие основания для увольнения работников в сложившихся условиях:
- сокращение численности штата.
Указанное основание позволяет немотивированно уволить работника, но является затратным, так как работник должен быть предупрежден об увольнении по указанному основанию за два месяца, после увольнения ему должны быть выплачены два оклада. Более того, увольнение возможно при условии невозможности предоставить работнику любую иную работу в организации либо его нежелания занять предложенную должность.
- увольнение в связи с наступлением обстоятельств, независящих от сторон
В ст. 83 ТК РФ содержатся основания прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
К ним относится наступление чрезвычайных обстоятельств, в том числе эпидемий. Но данное обстоятельство должно быть признано решением правительства России или региональных властей. Правительство, как мы знаем, режим чрезвычайной ситуации не ввело, а указом президента от 2 апреля это права передали субъектам РФ. Впрочем, с оговоркой, что это может быть и режим повышенной готовности. Его, например, ввели в Петербурге.
Важно: В организациях, на которые распространяется режим нерабочих дней с 4 по 30 апреля, и работники в которых не работают, оформление прекращения трудовых отношений в этот период не допускается. Увольнение возможно только по инициативе работника.
Изменение условий труда в условия эпидемии
Для чрезвычайных внешних ситуаций, а также в случае кризиса у самого работодателя, возможны изменения в условиях труда работников. По общему правилу, если работодатель собирается внести изменения в трудовой договор, то о них работник должен быть извещен за два месяца, а также обязан предложить работнику иную работу, в случае если работник не согласен работать в измененных условиях.
В кризис возможно применить такие правила:
- В случае, когда организационные или технологические изменения условий труда могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев (п. 5 ст. 74 ТК РФ). В случае, если в организации существует профсоюз, то учет мнения профсоюзного органа является обязательным. Оплата в указанной ситуации производится в соответствии с отработанным временем.
- перевод работника на другую работу допускается при катастрофе природного или техногенного характера, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, для предотвращения или ликвидации указанных обстоятельств, а также в случае простоя. Срок перевода должен быть не более месяца. В случаях перевода на работу, требующую более низкую квалификацию, такой перевод производится с согласия работника.
- ввод режима простоя, под которым понимается временная приостановка работы, если по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается она в размере не менее 2/3 тарифной ставки или оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя.
- отпуск работника – по соглашению сторон допускается перенос оплаченного срочного отпуска, а также предоставление отпуска без сохранения заработной платы.
Оплата труда в условия эпидемии
За работником сохраняется заработная плата, в установленных трудовым договором размерах. Согласно разъяснений Минтруда по реализации указа президента об объявлении нерабочих дней, наличие в календарном месяце (март, апрель 2020-го) нерабочих дней не является основанием для снижения зарплаты. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. Речь идет именно о заработной плате (окладе) и не касается премирования работника.
Дистанционная работа
Указом президента, а также постановлениями органов государственной власти на уровне субъектов, рекомендован перевод работников на дистанционную работу с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Это изменение характера и режима труда в связи с прямым указанием органов государственной власти, то есть такой перевод осуществляется без согласия работника. Условия оплаты труда сохраняются, если сохранена продолжительность рабочего времени и нормы труда.
Разрешение споров и консультации по вопросам трудового права
Нынешняя ситуация является уникальной. Всем работникам, работодателям, органам государственной власти и правоприменителям, предстоит пережить текущую ситуацию и постараться это сделать с наименьшими потерями. Самое лучшее, это продолжать оставаться людьми, действовать сообразно обстановке и попытаться понять и поддержать друг друга. Однако, в случае возникновения спорных ситуаций между работником и работодателем они подлежат разрешению на уровне инспекции по труду и в судебном порядке. В настоящее время действует онлайн приемная, куда можно обратиться с вопросами по трудовому праву и за разрешением трудового спора (онлайнинспекция.рф)».
Текст: Никита Пахарев, Леонтий Касаткин, Александр Иорданов, Наталья Лыбина, Елена Анисимова
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