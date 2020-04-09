Увольнения, отпуск за свой счет и урезание зарплаты из-за коронавируса: юристы о том, что законно и как быть работникам и работодателям

«Необходимо сделать одну важную оговорку: действительно становится грустно от различных новостей по поводу прекращения работы различного рода организаций и хочется посочувствовать как работникам, так и работодателям. При этом мы все же находимся в едином правовом поле и в обстоятельствах, которые очевидно внесли свои коррективы в текущий ход жизни. Именно поэтому соблюдение правовых норм сейчас во многом предотвратит разрешение большого количества спорных ситуаций в судебном порядке в будущем, свободном от пандемии.

Ввиду принятия указа президента у нас появилось понятие «нерабочих дней», которое не знакомо нашему законодательству. Более того, такие дни должны быть оплачены в полном объеме. Оставив критику, которой уже и так слишком много, в сухом остатке мы оказались в ситуации, когда работодатели, которые оформляют трудовые отношения со своими работниками должным образом, обязаны выплачивать заработную плату даже, если работник не работает. Большинство опций, которые предприниматели пытаются сейчас придумать, чтобы сохранить работников и при этом финансово остаться «на плаву», незаконны, если не согласованы с работником либо если не соблюдены процедуры для использования соответствующих механизмов.

В частности, сокращение размера заработной платы возможно на основании изменения трудового договора, поскольку является его существенным условием. Соответственно, с работником должны заключить дополнительное соглашение. Отправить в неоплачиваемый отпуск без вашего желания работодатель не может, поскольку на то должна быть инициатива работника. А сокращение численности или штата работников организации и вовсе предусматривает уведомительный порядок за два месяца, поэтому поспешные сокращения без следования непростой процедуре, урегулированной трудовым законодательством, невозможны.

Таким образом, работник в каком-то смысле более защищен, чем работодатель. Так, по разъяснению Минтруда не могут быть уволены неработающие работники тех организаций, которые не входят в перечень жизненно важных, а вот работодателю в данной ситуации придется искать средства для выплаты заработной платы, поскольку данные расходы являются для организаций приоритетными. Худшим сценарием является ситуация, когда у юридического лица или индивидуального предпринимателя фактически нет средств, чтобы выплачивать заработную плату. В такой ситуации нужно действительно идти на компромиссы и, при нежелании расставаться, найти хотя бы в какой-то мере взаимоприемлемое решение на период карантина.

Если говорить про «удаленку», то работодатель должен принять приказ с указанием работников, которые переводятся на дистанционную работу и заключить с ними дополнительные соглашения к трудовому договору. В соответствии с разъяснениями Минтруда РФ работать дистанционно можно. Главное в данном сценарии для работодателя – это вести учет рабочего времени, снабдить сотрудника всем необходимым для работы из дома и зафиксировать, при необходимости, каким образом будет осуществляться передача персональных данных и конфиденциальной информации.

В отношении перевода на другую работу, так сказать «перепрофилирования», на мой взгляд, не все так просто. К примеру, пришлось закрыть ресторан, а вы не хотите расставаться с официантами и хотите доплачивать им, поскольку в большинстве мест общепита официальные зарплаты весьма низкие, а основной заработок – это чаевые. Так, поскольку возможна доставка, и шеф-повар по-прежнему готовит любимые постоянными посетителями блюда, которые хотят наслаждаться ими и дома в режиме самоизоляции, вы переводите официантов на позицию курьеров. Данная процедура без согласия работника возможна, однако только на период до одного месяца и в случае эпидемии для ее предотвращения или устранения ее последствий. И вот именно с последними формулировками могут возникнуть проблемы, потому что в данном случае перевод официанта на позицию курьера сам по себе непосредственно не предотвращает эпидемию коронавируса. Причинно-следственная связь в данном случае условная и длинная. При этом если договориться и оформить данные отношения соглашением, на что, возможно, многие и согласятся в текущей ситуации, то никаких проблем не будет.

Также, существует опция простоя, которая предусмотрена трудовым законодательством. Однако она сильно не поможет, поскольку выплата заработной платы все равно должна быть в размере 100% в соответствии с Указом Президента РФ, а действий для введения данного режима на предприятии нужно будет предпринять немало.

В любом случае, если работник считает, что его права нарушаются, а работодатель понимает, что его интересы совсем не учитываются, каждая из сторон трудовых отношений вправе обратиться в инспекцию труда, которая даже создала специальный сервис «Коронавирус: горячая линия» на портале «Онлайнинспекция.рф». В суд по трудовым спорам пока обратиться не получится, поскольку суды работают ограниченно и по отдельным категориям дел».