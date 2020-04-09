Как сообщают в Ассоциации туроператоров России, система «Аэрофлота» технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов. Новая технология возврата денег за отмененные рейсы в настоящий момент также не названа. «Фактически, на данный момент перевозчик просто приостановил выполнение своих обязательств перед потребителем, не объявляя это официально, а просто закрыв технически такую возможность», — отмечают в ведомстве.

Эксперты предполагают, что «Аэрофлот» может начать возвращать деньги пассажирам напрямую или заменит компенсацию на ваучеры для будущих рейсов — по аналогии с действиями других авиакомпаний. «Еще одно предположение — перевозчик будет возвращать деньги пассажирам без участия агентов. Точную информацию можно будет узнать только после того, как «Аэрофлот» подготовит новый регламент», — добавляют в Ассоциации.

Напомним, ранее Росавиация составила предельный график вывоза россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в связи с коронавирусом. В Петербург запланированы три рейса — из Таиланда, Ланарки и Бангкока.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.