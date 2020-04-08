В Москве умерло еще семь человек с диагнозом COVID-19

«В Москве скончались семь пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди них - люди в возрасте от 46 до 90 лет... Один из умерших был пациентом частной медицинской организации. 74-летний мужчина имел проблемы с сердцем и страдал сахарным диабетом», — передает «Интерфакс».

Собеседник агенства также отметил, что у всех скончавшихся были сопутствующие заболевания: сахарный диабет, гипертония, кардиосклероз, пиелонефрит, атрофия поджелудочной железы. Еще трое из заболевших страдали хроническим бронхитом.

По состоянию на 8 апреля, общее число умерших в Москве пациентов с коронавирусом достигло 38. Всего в столице выявлен 5 841 случай заражения COVID-19, 270 человек вылечились от него.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе: 580 человек выздоровело, 63 — скончалось. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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