Самоизоляция с собакой: как жить вместе 24/7, поддерживать режим и найти хорошего выгульщика

Мария Мизерницкая, специалист по поведению собак, практикует гуманный подход в обучении собак и жизни с ними

24 часа в квартире с собакой: как себя вести

Раньше вы ходили на работу 5 дней в неделю, а теперь оказались с собакой в одной квартире 24/7? Неожиданная «вечная суббота» может стать стрессом для питомца, привыкшего много времени проводить в одиночестве. Собаки привыкают к рутине и нуждаются в режиме дня — так им проще предсказывать события, а это уменьшает тревогу и стресс. Нарушили режим — встречайте проблемы с поведением: собака начинает много лаять или наоборот лежит бездвижно в углу. Если режима не было, то сейчас самое время его организовать для питомца и себя самого — это неплохая профилактика депрессии. Каким может быть режим у собаки? Во-первых, утренний подъём, кормление и прогулки примерно в одно и то же время. Во-вторых: придумайте маленькие органичные ритуалы в течение дня. Например, собака после того, как вы вымыли ей лапы десять минут играет со своей любимой игрушкой или вы обходите кухонный стол вместе пять раз, после завтрака. Это может быть что угодно, главное, чтобы все участники процесса получали от этого удовольствие.

Если вашей собаке раньше было сложно находится одной — она выла, грызла что-то дома или тревожно ходила из угла в угол — проблемы могут вернуться или обостриться. Ведь сейчас она привыкнет, что вы все время с ней, а через месяц вы опять выйдете на работу. Поэтому, несмотря на карантин, всё равно выходите из квартиры, хотя бы постоять в подъезде и посмотреть в окно или в ближайшую аптеку за антисептиком.