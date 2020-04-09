Режим самоизоляции — испытание не только для людей, но и для собак. «Собака.ru» узнала у специалиста по поведению собак и автора блога ifdogcouldtalk Марии Мизерницкой о том, как жить с собакой в режиме 24/7, помочь питомцу справиться с тревогой, а людям старше 65 подобрать выгульщика или подготовить собаку к вынужденному переезду к родственникам.
Самоизоляция с собакой: как жить вместе 24/7, поддерживать режим и найти хорошего выгульщика
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Фото: shutterstock
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Мария Мизерницкая, специалист по поведению собак, практикует гуманный подход в обучении собак и жизни с ними
24 часа в квартире с собакой: как себя вести
Раньше вы ходили на работу 5 дней в неделю, а теперь оказались с собакой в одной квартире 24/7? Неожиданная «вечная суббота» может стать стрессом для питомца, привыкшего много времени проводить в одиночестве. Собаки привыкают к рутине и нуждаются в режиме дня — так им проще предсказывать события, а это уменьшает тревогу и стресс. Нарушили режим — встречайте проблемы с поведением: собака начинает много лаять или наоборот лежит бездвижно в углу. Если режима не было, то сейчас самое время его организовать для питомца и себя самого — это неплохая профилактика депрессии. Каким может быть режим у собаки? Во-первых, утренний подъём, кормление и прогулки примерно в одно и то же время. Во-вторых: придумайте маленькие органичные ритуалы в течение дня. Например, собака после того, как вы вымыли ей лапы десять минут играет со своей любимой игрушкой или вы обходите кухонный стол вместе пять раз, после завтрака. Это может быть что угодно, главное, чтобы все участники процесса получали от этого удовольствие.
Если вашей собаке раньше было сложно находится одной — она выла, грызла что-то дома или тревожно ходила из угла в угол — проблемы могут вернуться или обостриться. Ведь сейчас она привыкнет, что вы все время с ней, а через месяц вы опять выйдете на работу. Поэтому, несмотря на карантин, всё равно выходите из квартиры, хотя бы постоять в подъезде и посмотреть в окно или в ближайшую аптеку за антисептиком.
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Фото: shutterstock
Как подготовить детей и членов семьи жить с собакой в режиме 24/7
Детские сады и школы закрыты, поэтому дети весь день «достают» собаку играми и тисканьем? В ответ на непривычный накал общения собака может их покусать, а разбросанные по дому мелкие детали от игрушек — оказаться у питомца в желудке и его придется везти в клинику. Ветеринары уже сообщают о росте случаев обращения с этой проблемой, благо почти ветклиники пока работают в обычном режиме. Внимательнее следите за играми детей с собакой и уводите ее в сторону, если ситуация накаляется. Обеспечьте собаке спокойное изолированное место для отдыха, куда она может уходить спать. Подойдет уже облюбованный собакой диван, при условии, что на нем никто не будет сидеть во время ее отдыха. Еще вариант: положите специальный собачий лежак или матрас в тихом укромном месте, где через домашнего любимца никто не будет перешагивать. Объясните членам семьи, что в этом «убежище» собака неприкосновенна.
Невероятно, но факт — у собаки тоже есть личные границы. Сейчас вы проводите с ней больше времени, а значит велик соблазн непрерывно ее тискать, не уважая ее желание или нежелание тесного физического контакта. Соблюдайте правило: трогать собаку надо тогда, когда она сама проявляет инициативу. Если она укрылась в «своем месте» — лучше оставить ее в покое. Физический контакт можно превратить в полезный ритуал. Например, в определенное время, когда собаке не нужно в туалет и она сыта, делать ей расслабляющий массаж. Это косвенно поможет с излишним возбуждением, чрезмерным лаем — ваш питомец расслабится и успокоится.
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Фото: shutterstock
Как не передавать собаке собственную тревогу из-за пандемии и кризиса?
Собаки за доли секунды синхронизируются со своим владельцем и эмоционально и физиологически, например уровень гормонов стресса у людей и собак в этот момент совпадает. Тревожитесь вы — тревожится и она. Во время прогулки собака видит людей в масках, с пакетами на головах и прочих частях тела, дома слышит звонки паникующих родственников по телефону и в скайпе, улавливает общий неспокойный фон и получает стресс. Побочный эффект от всего этого — обостренные агрессивные реакции, нервозность или наоборот подавленность. Помогите своему питомцу и заодно самому себе — ограничьте поток печальных новостей. У каждой собаки есть индивидуально выработанные стратегии подавления тревожности: кому-то надо безумно скакать, кому-то лежать в обнимку с хозяином — наблюдайте за своим другом. Универсальный способ для всех собак побороть тревогу: что-то погрызть или пожевать. Следите, чтобы это «что-то» было безопасным: дайте питомцу прочную игрушку, вроде вот этой от Kong или дайте ей порвать картонную коробку.
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Фото: shutterstock
Как гулять с собакой и давать ей необходимые нагрузки?
Сохраняйте привычный собаке маршрут утренней и вечерней прогулки, а также ее условия и длительность. Режим самоизоляции в городе вынуждает владельцев отказаться от поездок в лес с собакой и встреч с другими животными и их владельцами на площадке. Важно сохранить насыщенность и увлекательность прогулок — это необходимо для здоровья питомца. Если вы гуляли с собакой на коротком поводке, стоит удлинить его вплоть до 10 метров, чтобы она могла свободно перемещаться, нюхать всё кругом и получать необходимые впечатления. Мы сейчас ограничены в пространстве прогулок, но не ограничены в фантазии — учить новые трюки, отрабатывать выдержку и контакт с хозяином можно и во дворе. Если вы никогда не занимались с собакой или делали это раз в месяц — не перегружайте ее внезапно обрушившейся «учебной программой». Закругляйтесь, если вы видите, что собака в процессе тренировки часто дышит (а на улице нежарко), часто облизывается и отряхивается, перестала вас слышать. Если после занятия, она долго не может успокоиться и выглядит перевозбужденной — это означает, что вы немного перестарались. Перед тренировками советую изучить современные книги о собаках на русском языке и видео-уроки с примерами занятий на youtube.
Теперь о безопасности во время пандемии. Эпидемиологи рекомендуют лишний раз не сталкиваться с другими людьми на улицу и не давать им чихать на вашу собаку. Но соблюдайте эти меры без драмы и спокойно — помните, что собака моментально «схватывает» вашу тревогу. Надевать медицинскую маску на питомца не стоит. Подтвержденной информации о том, что домашние животные могут быть переносчиками COVID-19 нет.
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Фото: shutterstock
Как организовать прогулки с собакой людям старше 65, которым нельзя выходить из дома?
Придется нанять выгульщика или обратиться за помощью к знакомым или волонтерам. Это необходимые экстренные меры, к которым питомца нужно подготовить. Перед тем, как поручить прогулки другому человеку познакомьте собаку с ним заранее, чтобы она привыкла к изменениям. Прогулки в этом случае должны быть короткими и по предсказуемому для питомца маршруту, в то же время, что и обычно. Не поддавайтесь панике и выбирайте выгульщика осторожно даже в ситуации спешки: он должен быть спокойным, способным физически удержать, того, с кем гуляет, не должен вести себя грубо с собакой. Выгульщик должен прислушиваться к вашим рекомендациям относительно организации прогулок и менеджмента сложных ситуаций. Найти выгульщика можно в интернете, в Петербурге могу посоветовать сайт Dog-pla.net.
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Фото: shutterstock
Если вы приняли решение отдать собаку на время в другой дом из-за невозможности гулять с ней, поговорите с временными «хозяевами» о том, чтобы привычки питомца сохранились. Объясните, в какое время нужно кормить собаку и когда гулять, чтобы сохранять режим. Передайте привычные для собаки вещи и игрушки, чтобы они окружали ее во временном доме. Постарайтесь меньше переживать из-за этого переезда — так ей самой будет проще его пережить. В это время надо избегать активных и непредсказуемых занятий с собакой, временным хозяевам нужно давать собаке возможность уединиться, чтобы ее не тискали постоянно новые люди. Собаке необходимо много есть и спать в это время. После его возвращения домой надо дать время на адаптацию: не загружать занятиями и дать расслабиться, например послушать специальную музыку для собак.
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Фото: shutterstock
Как научиться принимать собаку такой, какая она есть?
Во время самоизоляции постарайтесь посмотреть на свою собаку под новым углом. Цените возможность проводить с ней больше времени, не требуйте от нее многого и не пытайтесь сделать ее удобной. Наблюдайте за ней, чтобы понять что она любит или не любит, почитайте книги о собаках, послушайте подкасты, например СОБАКАСТ. Не могли найти время, чтобы свозить собаку к врачу или приучить к стрижке когтей и ношению намордника? Сделайте это сейчас. Полезно вести дневник и находить взаимосвязи между определенными событиями и поведением животного, которое живет у вас дома. В отношениях с собакой сейчас вы найдете много поддержки и ресурса. Чтобы наладить совместную жизнь нужно не менять собаку, а найти баланс в ваших отношениях и принять питомца таким, какой он есть.
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