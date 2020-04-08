На севере Петербурга закрыли на карантин одно из отделений больницы №122 им. Соколова. У умершего там пациента обнаружен коронавирус. Об этом рассказал главврач учреждения Яков Накатис.
У умершего пациента петербургской больницы нашли коронавирус. Отделение закрыли на карантин
В больницу на проспекте Культуры мужчина поступил с влажной гангреной стопы, позднее у него заподозрили пневмонию. Как отметил Накатис, его болезнь развивалась стремительно: пациент умер через полтора суток после того, как появления у него первых симптомов заболевания.
Мужчина лежал в одноместной палате и контактировал только с медперсоналом. Всех сотрудников больницы, которые были с пациентом в прямом контакте, уже обследовали и отправили на двухнедельный карантин домой.
Накатис также отметил, что большинство пациентов злополучного отделения выписали досрочно после консультации с санэпидслужбой Федерального медико-биологического агентства. Сейчас там остались три послеоперационных пациента, врач, медсестры и санитарка — они соблюдают карантин. Оставшаяся часть больницы продолжает работу в привычном режиме.
В комитете по здравоохранению Петербурга также отметили, что пока рано считать смерть пациента с коронавирусом «частью официальной статистики смертности от COVID-19», ведь пока что точная причина смерти больного не установлена. Официальная статистика по городу по состоянию на 8 апреля — три человека.
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