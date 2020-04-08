Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах для медиков и «временно безработных» граждан с детьми

Речь в обращении шла о дополнительных выплатах медперсоналу. Работающим с COVID-19 врачам пообещали по 80 тысяч рублей, среднему звену — 50 тысяч рублей, а младшему персоналу — 25 тысяч рублей. Также дополнительные выплаты получат сотрудники сокрой помощи: врачи по 50 тысяч рублей, водители и фельдшеры по 25 тысяч. Медикам также установят дополнительные страховые гарантии «как для военных».

Отдельно были отмечены меры по поддержке бизнеса в период COVID-19. В частности, Владимир Путин предложил распространить отсрочку выплат в страховые фонды на шесть месяцев для всех пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса, а также предоставить им возможность погасить все отсроченные на полгода налоги, кроме НДС, «плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки». Гражданам также пообещали возможность предоставления каникул по ипотечным и потребительским кредитам.

Правительству также предложено отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

Тем гражданам, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, также пообещали выплаты пособия по безработице в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей. Помимо этих выплат, семьи с детьми могут расчитывать на дополнительные выплаты от государства в размере трех тысяч рублей. Учитывать доход, который получали граждане ранее, учитывать не будут.

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