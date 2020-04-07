Слежка через домофон, телефоны и городские видеокамеры как борьба с коронавирусом. Это нормально? Так теперь будет всегда?

Когда в последний раз самолет врезался в небоскреб? А когда вы в прошлый раз проходили через пункт досмотра в аэропорту? Спровоцированные происшествием, досмотры ужесточаются год за годом. Для них находятся все новые места: незадолго до начала карантина сканеры и рамки обещали поставить даже в специальном павильоне перед Эрмитажем. Вполне возможно, то же произойдет с теми мерами, которые разворачиваются для «контроля за соблюдением карантина».

Это и слежка за перемещениями по биллингу сотовых (не нарушающая закон о персональных данных, ведь ФИО не передается), и использующая камеры система «Безопасный город» и подобные ей, и пресловутые QR-коды, от которых, казалось бы, отбилась Москва — но их пилотно ввели в Нижнем Новгороде.

Все это исследователи проблем вторжения в частную жизнь называют «театром безопасности», потому что эти меры направлены на создание иллюзии обеспечения защищенности. Реальную безопасность они обеспечить не могут — настоящий злоумышленник всегда найдет способ обойти проверки и ограничения. При чем это не будет сложно: вспомните хотя бы, сколько есть вариантов попасть на вокзал или как часто вы спокойно проносите через контроль в аэропорту, например, алюминиевые плечики, случайно запакованные вместе с платьем или пальто.

И пусть средства контроля пока несовершенны, впереди много времени, чтобы их развить, ведь они никуда не денутся после пандемии, если никто не будет против

Чрезвычайные меры — усилия государств, направленные на обеспечение безопасности — это во многом вопрос конвенциональности. Сейчас на вас косо смотрят на улице, если вы без маски, и вы ее надеваете. Так же и государства косятся друг на друга, вводят карантины и средства их контроля — более или менее успешные. У кого-то получается «противогаз», а у кого-то — ватно-марлевая повязка с урока ОБЖ или вообще, как в США, коробка из-под печенья.

В одном успешны все они — в атаке на нашу с вами приватность, личные данные, частную жизнь. И пусть средства контроля пока несовершенны, впереди много времени, чтобы их развить, ведь они никуда не денутся после пандемии, если никто не будет против.