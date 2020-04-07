Власти стран по всему миру сейчас ведут активную слежку за своими гражданами, при чем впервые об этом говорят открыто — ведь такие меры представляются необходимыми во время пандемии. Но как коронавирус повлияет на наш взгляд на приватность и личные данные? Будет ли передача информации с камер домофонов, банковских операций и биллингов телефонов нормальна и после победы над заболеванием? Колонку об этом специально для «Собака.ru» написал философ, исследователь влияния технологий на человека и общество, соавтор Telegram-канала «С тентаклями» Олег Уппит.
Слежка через домофон, телефоны и городские видеокамеры как борьба с коронавирусом. Это нормально? Так теперь будет всегда?
Когда в последний раз самолет врезался в небоскреб? А когда вы в прошлый раз проходили через пункт досмотра в аэропорту? Спровоцированные происшествием, досмотры ужесточаются год за годом. Для них находятся все новые места: незадолго до начала карантина сканеры и рамки обещали поставить даже в специальном павильоне перед Эрмитажем. Вполне возможно, то же произойдет с теми мерами, которые разворачиваются для «контроля за соблюдением карантина».
Это и слежка за перемещениями по биллингу сотовых (не нарушающая закон о персональных данных, ведь ФИО не передается), и использующая камеры система «Безопасный город» и подобные ей, и пресловутые QR-коды, от которых, казалось бы, отбилась Москва — но их пилотно ввели в Нижнем Новгороде.
Все это исследователи проблем вторжения в частную жизнь называют «театром безопасности», потому что эти меры направлены на создание иллюзии обеспечения защищенности. Реальную безопасность они обеспечить не могут — настоящий злоумышленник всегда найдет способ обойти проверки и ограничения. При чем это не будет сложно: вспомните хотя бы, сколько есть вариантов попасть на вокзал или как часто вы спокойно проносите через контроль в аэропорту, например, алюминиевые плечики, случайно запакованные вместе с платьем или пальто.
Чрезвычайные меры — усилия государств, направленные на обеспечение безопасности — это во многом вопрос конвенциональности. Сейчас на вас косо смотрят на улице, если вы без маски, и вы ее надеваете. Так же и государства косятся друг на друга, вводят карантины и средства их контроля — более или менее успешные. У кого-то получается «противогаз», а у кого-то — ватно-марлевая повязка с урока ОБЖ или вообще, как в США, коробка из-под печенья.
В одном успешны все они — в атаке на нашу с вами приватность, личные данные, частную жизнь. И пусть средства контроля пока несовершенны, впереди много времени, чтобы их развить, ведь они никуда не денутся после пандемии, если никто не будет против.
Инструменты для контроля появились не вчера. Когда понадобилось следить за перемещениями, используя биллинг мобильных, выяснилось, что городские страшилки про сим-карту, всегда показывающую ваше местонахождение, вполне реальны. Городские камеры видеонаблюдения «снижали вероятность совершения преступлений» еще лет пять назад, а тут вдруг оказалось, что они могут следить за всеми — и для этого достаточно камер на домофонах.
Что изменилось, так это готовность принимать это все как должное. Эпидемия дала возможность продвигать необходимость таких мер, о которых совсем недавно говорить-то открыто никто бы не подумал. Китай, успешно обкатавший технологии «цифрового концлагеря» в уйгурских провинциях, смог масштабировать систему на всю страну, и теперь его ставят в пример успешной борьбы с распространением вируса. Сингапур, к восхищению которым раньше всегда примешивалась чувство отвращения от его тоталитарности, теперь тоже образец для подражания.
Европейские страны вспомнили, что у них есть границы между собой — более того, многие из них закрыли города. Израиль запретил гражданам отходить дальше, чем на 100 метров от дома — хотя, казалось бы, у его населения должна быть прививка от тоталитаризма на генетическом уровне.
Что добавилось к уже существовавшим инструментам за последние дни? В Москве — специальные смартфоны, которые выдают тем, у кого нет собственных. На них ничего невозможно установить, зато в стандартной комплектации есть приложение «Социальный мониторинг». В Приморском крае — электронные пропуска, получаемые по СМС. Домофоны, как выяснилось, стали передавать не только видео и звук, но и данные о количестве использования дверей. Заявлено, что информация о безналичных транзакциях тоже будет использоваться для контроля за карантином.
Понятно, что когда пандемия закончится, из домов выпускать будут. Но внедренный инструментарий для слежки никуда не денут — и даже не выключат. Сегодня готовность общества обменять свои свободы на защиту от вируса настолько велика, что «театр» превращается уже в настоящий «цирк безопасности», а власти залезают в данные о наших перемещениях, покупках и даже внешности. Вся эта информация останется в их руках.
Но еще не поздно сделать так, чтобы все это не начало работать. Год назад в нескольких штатах спецслужбам запретили использовать технологии распознавания лиц — такая борьба сейчас идет и в России. Мобильные операторы, сдающие данные биллинга, боятся не только властей, но и потери доверия пользователей. Поэтому, если писать им, спрашивая, по какому праву они это делают, есть шанс до них достучаться. Приложения с QR-кодами работают настолько плохо, что у нас есть время развернуть вокруг них общественную дискуссию и дотянуть ее до момента конца карантина, когда на такие вещи вновь получится смотреть трезво.
Резонный вопрос — а как же удержать людей дома, если не контролировать их? Необходимо поверить в их сознательность, достаточно информировать (в том числе по государственному ТВ) о реальных масштабах проблемы, эффективности самоизоляции и использования средств защиты. То есть позволить самостоятельно принимать взвешенные решения, а не решать за них. Контроль не за людьми, а за собственным эффективным функционированием — вот, о чем стоило бы позаботиться государству в такой ситуации.
Но даже если сейчас вы уверены, что все эти меры и правда нужны, попробуйте посмотреть на них глазами себя после эпидемии. И попробуйте примерить на себя мир, где государство всегда знает, куда вы идете. А если вы отклонились от маршрута, приветливый Росгвардеец вправе поинтересоваться, зачем вам это понадобилось. Скорее всего, так плохо не будет (по крайней мере сразу) — технологии несовершенны, а человеческий фактор пока силен. Но, готовясь к худшему, мы сможем предотвратить плохое.
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