Правительство обязало возвращать деньги за концерты и спектакли, отмененные из-за COVID--19

Михаил Мишустин Премьер-министр России «Из‑за коронавируса пришлось отменить культурные мероприятия, которые граждане планировали посетить, успели купить билеты. В этом случае организатор мероприятия должен предложить какую‑то альтернативу. Например, пригласить на другое мероприятие после того, как страна снова начнёт жить в нормальном ритме, либо вернуть средства, если человека не устроит этот вариант. Для этого будет необходимо подать заявление на возврат средств: или через кассы, когда они откроются, или через интернет, если билет покупался онлайн».

Стоимость билетов, купленных онлайн, должна быть возмещена в течение 30 дней с момента обращения. Тем же, кто покупал офлайн, деньги обязаны вернуть в день обращения, но только после окончания действия режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Потребовать компенсацию можно будет в течение шести месяцев после отмены всех ограничений, связанных с пандемией.

Ранее музыкальные продюсеры и организаторы концертов обратились за финансовой поддержкой к Владимиру Путину. Из-за отмены массовых мероприятий и закрытия театров, клубов и концертных площадок индустрия оказалась в кризисе. Многие просили разрешения не возвращать деньги за перенесенные ивенты, чтобы люди, купившие на них билеты, могли воспользоваться ими в другие даты. «Собака.ru» выясняла у профессионалов ивент-индустрии, как сохранить бизнес в период пандемии и что будет с жизнью после нее.

По состоянию на 5 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 5389. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.

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