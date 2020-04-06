Продавать медицинские маски, респираторы и перчатки смогут только аптеки

Также в новом постановлении ведомства обозначен допустимый процент наценки на эти изделия — он не должен превышать 10%. Требование распространяется на товары, произведенные до вступления в силу распоряжения.

Распределять медизделия назначена компания «Росхимзащита» — часть госкорпорации «Ростех». Губернаторы должны будут предоставить ей информацию о текущем запасе товаров в ближайшие три дня.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также обязал Минпромторг обеспечить средствами защиты медорганизации и соответствующие службы. К тому же, в конце апреля стало известно, что купить безрецептурные медикаменты можно будет через Интернет.

По состоянию на 5 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 5389. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.

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