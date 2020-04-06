Согласно распоряжению правительства, до 1 января 2021 года запрещается начислять пени за неуплату коммунальных платежей и взносов за капитальный ремонт. Управляющим компаниям и товариществам собственников жилья также не будут начислять штрафы за просрочку договоров ресурсоснабжения. Кроме того, неплательщикам временно запрещается отключать доступ к услугам.

Энергетические компании России считают, что запрет начисления пене неизбежно приведет к росту неплатежей. Так, 3 апреля «Т плюс», «Интер РАО», «Квадра», Сибирская генерирующая компания и «Газпром энергохолдинг» написали письма в адрес премьер-министра Мишустина с просьбой распространить отказ от взыскания штрафов с населения за просрочку или неуплату платежей за ЖКХ лишь на отдельные категории населения.

«Именно из платежей клиентов компании финансируют закупки топлива, ремонты и зарплаты для персонала. […]Энергетики должны обеспечивать надежность и бесперебойность энергоснабжения. А если они недополучат средства, то как они будут закупать топливо для электростанций, выполнять ремонт оборудования, платить налоги и сборы? […]Все это приведет к катастрофическим последствиям, возврату отрасли на десятки лет назад, к отсутствию у граждан условий для безопасного проживания», — говорится в текстах обращений.