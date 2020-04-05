Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией. Документ появился на официальном сайте правительства.
Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом
Так, Минздраву необходимо перевести пациентов, находящихся в федеральных медицинских организациях, планируемых к перепрофилированию, в другие учреждения. С особым вниманием следует отнестись к больным, которым сделали операции, нуждаются в экстренной помощи и у которых могут развиться осложнения, если им своевременно не помогли. Мишустин также поручил Минпромторгу обеспечить средствами защиты медорганизации и соответствующие службы.
Кроме того, Минздрав совместно с Росздравнадзором и высшими должностными лицами субъектов России должны обеспечить необходимым числом персонала медучреждения, которые оказывают помощь заболевшим COVID-19 пациентам.
Глава правительства также поручил решить с Китаем вопрос целесообразности организации вывоза воздушным транспортом граждан КНР, которые не могут вернуться в свою страну.
По состоянию на 5 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 5389. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.
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