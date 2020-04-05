Историка Соколова этапировали из Москвы в петербургские «Кресты»

Как пишет издание, Соколов уже находится в СИЗО «Кресты». Ранее историк пребывал в московском следственном изоляторе «Бутырка». Адвокат Олега Соколова опроверг эту информацию, сообщает 78.ru. По словам Александра Почуева, Соколов только выехал из московского СИЗО «Бутырка» , а в «Крестах» он окажется не раньше, чем в понедельник. При этом позже он все же подтвердил, что историк Соколов около 11 часов утра сегодня прибыл в «Кресты».