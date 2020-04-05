В это воскресенье, 5 апреля, историка Олега Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия, доставили из Москвы в Санкт-Петербург, передает ТАСС, ссылаясь на источник в следственных органах.
Историка Соколова этапировали из Москвы в петербургские «Кресты»
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Фото: пресс-служба СПбГУ
Как пишет издание, Соколов уже находится в СИЗО «Кресты». Ранее историк пребывал в московском следственном изоляторе «Бутырка». Адвокат Олега Соколова опроверг эту информацию, сообщает 78.ru. По словам Александра Почуева, Соколов только выехал из московского СИЗО «Бутырка» , а в «Крестах» он окажется не раньше, чем в понедельник. При этом позже он все же подтвердил, что историк Соколов около 11 часов утра сегодня прибыл в «Кресты».
Напомним, утром 9 ноября из реки Мойки вытащили мужчину. В его рюкзаке были найдены отрубленные женские руки и травматический пистолет. Как выяснилось, задержанный — доцент СПбГУ, историк Олег Соколов. Из Мойки его спас мимо проезжающий таксист, после чего Соколова увезли в Мариинскую больницу с переохлаждением. В квартире историка на набережной Мойки нашли труп женщины. Жертвой стала 24-летняя Анастасия Ещенко, бывшая студентка и гражданская жена доцента. 11 ноября Соколов был арестован.
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