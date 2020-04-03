Личный опыт: я не смогла улететь из Таиланда с двумя детьми из-за коронавируса

27 января я улетела в Таиланд с двумя моими сыновьями Степаном и Львом, одному из них 7 лет, другому 10, они учатся здесь на дому. Планировали отдыхать два месяца — одному из детей нужна была реабилитация после операции на ноге, врач посоветовал провести время у моря. Я решила уехать в привычное место, на острове Самуй я отдыхаю уже лет 13.

23 января Ухань закрылась на карантин, и мы не могли предположить, что инфекция будет так активно распространяться за пределами Китая. Когда я прилетела в Бангкок, в стране было 12 заразившихся, и ничего не предвещало беды.

Первый звоночек был, когда мы спустя месяц улетели в Гонконг: Таиланд дает визу на 30 дней, и чтобы оформить ее заново, нужно уехать в любую другую страну. В Гонконг как раз были прямые рейсы. Город был абсолютно пустой, в очереди на трамвайчик на пик Виктория мы были единственными, хотя обычно там все ждут час-два. Но на следующий день мы вернулись на Самуй, и там вели такой же образ жизни, что и до этого.

Здесь все изменилось только неделю назад — когда уехали туристы. Сначала ближайшие государства — Малайзия, Вьетнам, Индонезия — закрыли границы. Но Таиланд всегда был более либерально настроен к туристам, никаких особенных карантинных мер страна не вводила. Единственное — где-то с 20 марта, чтобы въехать в страну, нужно было иметь справку об отсутствии Covid-19 и страховку на 100 тысяч долларов.