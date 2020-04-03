В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Вуйнович отметила, что пик эпидемии коронавируса в России пока еще не пройден и добавила, что говорить об этом они смогут только тогда, когда «число случаев [новых заболевших] будет постоянным некоторое время, а потом начнет снижаться». Она также добавила, что в стране вирус распространяется очень медленно: «Если смотреть эпидемиологическую линию, то видно, что практически три недели она идет очень медленно, даже более медленно, чем в других странах. Не будем говорить о европейских странах или о каком-то другом сценарии, потому что мы видим, что эпидемия развивается в разных странах по-разному. Но она менее остро росла [в России]».

По состоянию на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 4 149. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а Петербург занял первое место в России по числу нарушений режима самоизоляции.

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