Почему храмы все еще открыты и будут ли «переносить» Пасху? — отвечает священник

Если прихожане почти не ходят в храм, то как поддерживать жизнь общины?

В нормальных условиях именно посещение храма по воскресеньям и совместное участие в богослужении делают человека членом христианской семьи, общины. Одно из решений проблемы в условиях самоизоляции — так называемые онлайн-богослужения, а точнее — трансляции богослужений из храмов. Это экстренная мера призванная поддержать тех, кто остается дома, а не полноценная замена. На сайте Санкт-Петербургской митрополии выложено расписание трансляций на этой неделе. В воскресенье верующие смогут посмотреть богослужения из Владимирского, Сампсониевского и Николо-Богоявленского собора. Некоторые приходы делают трансляции в свои соцсети на смартфон, образовательная деятельность тоже переходит в онлайн.