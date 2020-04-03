Пандемия коронавируса изменила образ жизни православных петербуржцев и священнослужителей: храмы пустеют и осваивают онлайн-трансляции богослужений. Священник Санкт-Петербургской епархии анонимно рассказал «Собака.ru» почему храмы все еще работают, можно ли теперь целовать иконы и что будет с празднованием Пасхи в условиях самоизоляции?
Почему храмы все еще открыты и будут ли «переносить» Пасху? — отвечает священник
Почему театры и кафе закрыли, а храмы открыты? Это законно?
26 марта Правительство Санкт-Петербурга выпустило постановление о противодействии эпидемии COVID-19. В нем действительно было указано, что гражданам запрещается посещение религиозных объектов и их территорий. Если следовать букве постановления — посещение храмов запрещено всем, кроме священников и работников храма. На практике никто за этим не следит, храмы открыты, все богослужения совершаются в полном объеме, а в храмах постоянно дежурят священнослужители и выполняют свой пастырский долг. Однако, священники призывают прихожан соблюдать постановления властей и по возможности оставаться дома, воздерживаясь в том числе и от посещения богослужений. На службы действительно почти никто не ходит — все сидят дома. Позицию Церкви выразил в своем письме Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Дионисий: он отметил, что храмы будут открыты пока не будут введены жесткие ограничения на перемещения граждан, то есть до остановки движения общественного транспорта.
Из официального комментария Санкт-Петербургской митрополии РПЦ
«Ради пастырской заботы о людях, а также в ответ на запрос санитарных служб, при сохранении твердой веры в действие благого промысла Божия и в Божественное всемогущество с 19 марта принимаются особые меры при совершении богослужений и таинств. В храмах проводится дезинфекция, прихожан информируют о соблюдении личных мер профилактики и рекомендациях Роспотребнадзора. Пастырский долг духовенства необходимо исполнять по отношению ко всем верующим, включая тех, кто полагает необходимым в нынешнее непростое время прийти в храмы для молитвы о близких, о городе и народе. Поэтому храмы Санкт-Петербургской епархии продолжат служение».
А как же безопасность? Верующие все еще целуют иконы?
Иконы советуем не целовать и вообще ни к чему в храме лишний раз не прикасаться. Регулярная уборка с дезинфицирующими средствами обязательна. Пару недель назад была выпущена специальная инструкция Священного Синода по дополнительным мерам дезинфекции храмов.
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31 марта митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий облетел Петербург на вертолете с чудотворной Казанской иконой Божией Матери и молитвой «об избавлении петербуржцев от эпидемии».
Если прихожане почти не ходят в храм, то как поддерживать жизнь общины?
В нормальных условиях именно посещение храма по воскресеньям и совместное участие в богослужении делают человека членом христианской семьи, общины. Одно из решений проблемы в условиях самоизоляции — так называемые онлайн-богослужения, а точнее — трансляции богослужений из храмов. Это экстренная мера призванная поддержать тех, кто остается дома, а не полноценная замена. На сайте Санкт-Петербургской митрополии выложено расписание трансляций на этой неделе. В воскресенье верующие смогут посмотреть богослужения из Владимирского, Сампсониевского и Николо-Богоявленского собора. Некоторые приходы делают трансляции в свои соцсети на смартфон, образовательная деятельность тоже переходит в онлайн.
Православные храмы уже закрывались когда-нибудь из-за эпидемий?
Подобные меры не являются чем-то новым для Церкви: храмы закрывались и до революции, например, во время эпидемий холеры, которые периодически случались. Главное отличие сегодняшнего дня в том, что появились технологии связи, которые в той или иной мере способны заменить живое общение и Церковь этот потенциал использует.
Правда, что исповеди теперь можно проводить по скайпу?
Официальных рекомендаций — то есть заявления Синода — по этому поводу нет. Но в исключительных случаях подобная практика, наверное, возможна.
Что будет теперь с празднованием Пасхи?
19 апреля православные христиане будут встречать свой главный праздник — Пасху, Воскресение Христово. Скорее всего, действующие ограничения наложат свой отпечаток на празднование. Если не будут отменены карантинные меры, то богослужения в храмах пройдут с минимальным числом прихожан. Синод Элладской Православной Церкви на днях принял решение, что богослужения праздники Пасхи будут совершены в свое время — то есть 19 апреля — только священнослужителями, а торжественное ночное богослужение с участием верующих переносится на конец мая. Это возможно, поскольку в православной традиции Пасха празднуется в течение 40-дневного периода. В Русской Православной Церкви подобный вопрос пока что не поднимался.
С какими сложностями сталкивается Церковь из-за массовой самоизоляции?
Пандемия коронавируса поставит перед Церковью целый ряд вопросов, в том числе и богословских. Допустим, почему противоречит духу и смыслу христианства ситуация, когда община собирается вместе в некоем виртуальном пространстве? Почему критично важно для Церкви собираться вместе физически, в одном пространстве и совместно совершать Литургию? В XX веке в странах Латинской Америки родилось «богословие освобождения» — направление в богословии, на которое большое влияние оказали идеи социализма и всеобщего равенства. Быть может, скоро появится «богословие присутствия» — как ответ Церкви на то, с чем мы сталкиваемся прямо сейчас.
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