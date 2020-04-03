Минприроды впервые за 23 года обновило Красную книгу России

Среди новых млекопитающих, впервые попавших в Красную книгу — плотоядная косатка, сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана и другие. Сайгак также входит в перечень приоритетных объектов животного мира, меры по сохранению которого возложены на Минприроды.

Впервые занесены в Красную книгу страны 29 видов птиц, среди которых чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский песочник, малый веретенник и другие. Полный перечень опубликован на сайте Минприроды.

Напомним, в октябре 2019 года Иван Дорн презентовал новый клип на песню «Дичь». Композиция стала манифестом исполнителя в защиту исчезающих птиц. В записи, от лица Дорна, к слушателю призывают кукушка, куропатка, неясыть, толстоклювая пеночка и многие другие пернатые, занесенные в Красную книгу. Ранее целое семейство краснокнижных амурских тигров впервые (!) попало на видео, а в Ленобласти заметили птицу вида водяной пастушок, которая занесена в красную книгу.