«Возобновить учебный процесс в дистанционном формате», — Минобрнауки выступило с рекомендациями к российским вузам

Глава Минобрнауки Валерий Фальков призвал все российские вузы возобновить учебный процесс с учетом соблюдения режима самоизоляции: «С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате. Убедительно прошу студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакты. Вы должны показать обществу личный пример, как вести себя в сложившейся ситуации».

Сегодня, 2 апреля, президент России Владимир Путин вновь обратился к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Главное заявление касалось нерабочей недели, которая проходит в России с 30 по 5 апреля — правительством было решено продлить ее до 30 апреля.

В Петербурге также действуют дополнительные меры, направленные на противостояние вирусу COVID-19. Так, в городе с 16 марта по 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. Напомним, «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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