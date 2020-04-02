Наталья Водянова и ФК «Зенит» призвали «понимать и принимать аутизм»

Российская супермодель, основательница фонда «Обнаженные сердца»

«Наша с вами жизнь очень сильно изменилась за последнее время. Мы сидим дома, работаем из дома, проводим досуг дома. А многие люди с аутизмом, особенно с тяжелой его формой, вынуждены сидеть дома всю свою жизнь. У некоторых не было ни детского сада, ни школы. Их не брали в спортивные секции, кружки, прогоняли с игровых площадок, ругали в магазинах, выгоняли из общественных мест, не понимая определенного поведения.

Такие фонды, как «Обнаженные сердца», «Антон тут рядом» и многие другие, помогают этим людям не просто выйти из дома, но и учится, реализовать свой талант, устроиться на работу, и социализироваться в обществе. Кризис пройдет, но люди с аутизмом останутся в изоляции. Давайте вместе понимать и принимать аутизм. Сегодня синий значит больше».