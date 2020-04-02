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Наталья Водянова и ФК «Зенит» призвали «понимать и принимать аутизм»

Российская супермодель и основательница фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова записала обращение с просьбой помогать благотворительным организациям, которые специализируются на проблеме аутизма. Видео опубликовали на YouTube-канале футбольного клуба «Зенит».

 

2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. «Обнаженные сердца» помогают детям с аутизмом, церебральным параличом, синдромом Дауна и другими особенностями развития, а «Зенит» реализует собственную социальную программу «Зенит рядом», в рамках которой помогает с организацией культурного и спортивного досуга воспитанникам петербургского центра «Антон тут рядом». 

Наталья Водянова

Российская супермодель, основательница фонда  «Обнаженные сердца» 

«Наша с вами жизнь очень сильно изменилась за последнее время. Мы сидим дома, работаем из дома, проводим досуг дома. А многие люди с аутизмом, особенно с тяжелой его формой, вынуждены сидеть дома всю свою жизнь. У некоторых не было ни детского сада, ни школы. Их не брали в спортивные секции, кружки, прогоняли с игровых площадок, ругали в магазинах, выгоняли из общественных мест, не понимая определенного поведения.

Такие фонды, как «Обнаженные сердца», «Антон тут рядом» и многие другие, помогают этим людям не просто выйти из дома, но и учится, реализовать свой талант, устроиться на работу, и социализироваться в обществе. Кризис пройдет, но люди с аутизмом останутся в изоляции. Давайте вместе понимать и принимать аутизм. Сегодня синий значит больше».

 

Напомним, осенью в Главном штабе Эрмитажа открылась выставка картин игроков петербургской футбольной команды «Зенит».  Работы футболисты выполнили их в стиле «Черного квадрата» Казимира Малевича, но черный цвет заменили на зенитовскую гамму, один из цветов которой — синий — также является символом поддержки людей с аутизмом. После закрытия выставки, был проведен аукцион, вырученные средства с которого направили в центр «Антон тут рядом». 

Также сегодня вечером, в 20:05, в рамках международной акции «Зажги синим», Дворцовый мост окрасится в синий цвет. 

 

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Рита Шмакова,
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