Российская супермодель и основательница фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова записала обращение с просьбой помогать благотворительным организациям, которые специализируются на проблеме аутизма. Видео опубликовали на YouTube-канале футбольного клуба «Зенит».
Наталья Водянова и ФК «Зенит» призвали «понимать и принимать аутизм»
2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. «Обнаженные сердца» помогают детям с аутизмом, церебральным параличом, синдромом Дауна и другими особенностями развития, а «Зенит» реализует собственную социальную программу «Зенит рядом», в рамках которой помогает с организацией культурного и спортивного досуга воспитанникам петербургского центра «Антон тут рядом».
Наталья Водянова
Российская супермодель, основательница фонда «Обнаженные сердца»
«Наша с вами жизнь очень сильно изменилась за последнее время. Мы сидим дома, работаем из дома, проводим досуг дома. А многие люди с аутизмом, особенно с тяжелой его формой, вынуждены сидеть дома всю свою жизнь. У некоторых не было ни детского сада, ни школы. Их не брали в спортивные секции, кружки, прогоняли с игровых площадок, ругали в магазинах, выгоняли из общественных мест, не понимая определенного поведения.
Такие фонды, как «Обнаженные сердца», «Антон тут рядом» и многие другие, помогают этим людям не просто выйти из дома, но и учится, реализовать свой талант, устроиться на работу, и социализироваться в обществе. Кризис пройдет, но люди с аутизмом останутся в изоляции. Давайте вместе понимать и принимать аутизм. Сегодня синий значит больше».
Напомним, осенью в Главном штабе Эрмитажа открылась выставка картин игроков петербургской футбольной команды «Зенит». Работы футболисты выполнили их в стиле «Черного квадрата» Казимира Малевича, но черный цвет заменили на зенитовскую гамму, один из цветов которой — синий — также является символом поддержки людей с аутизмом. После закрытия выставки, был проведен аукцион, вырученные средства с которого направили в центр «Антон тут рядом».
Также сегодня вечером, в 20:05, в рамках международной акции «Зажги синим», Дворцовый мост окрасится в синий цвет.
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