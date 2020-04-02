Правительство направит 2,6 миллиарда рублей на борьбу безработицей

Как отметил Мишустин, речь в первую очередь идет о выплате зарплат и в целом поддержании и сохранении занятости населения в таких сферах, как авиаперевозки, туризм, выставочный бизнес, общепит, физкультура и спорт, а также дополнительное образование и бытовые услуги. Он также добавил, что меры, предлагаемые Правительством, должны осуществляться «по всей стране, в каждом субъекте Федерации».

Помимо прочего, кредитным организациям выдадут до пяти миллиардов рублей субсидий. Это делается для того, чтобы обеспечить отсрочку платежей по кредитам для бизнеса: «В предстоящие полгода сумма таких отсроченных платежей по процентам за кредиты составит почти 10 миллиардов рублей», — добавил глава правительства.

Напомним, 30 марта Михаил Мишустин провел очередное заседание Совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, по итогам которого он поручил организовать поставки масок, аппаратов ИВЛ и одноразовой посуды в больницы, выделить средства тем гражданам, которые не могут вернуться в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также временно приостановить регистрации браков. Обо всех постановлениях премьера подробнее мы рассказывали здесь.

По состоянию на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 3 548. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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