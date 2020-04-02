Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

25 марта Путин уже обращался к жителям России из-за ситуации вокруг распространения коронавируса. Тогда президент объявил нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, а также перенес всероссийское голосование по поправкам к Конституции и объявил о продлении пособий и льгот. О других заявлениях — читайте в нашем материале.

Следующая неделя — с 6 по 12 апреля — в России также может быть объявлена нерабочей. Правительство планирует продлить «карантин», введенный для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране. Об этом пишет «Коммерсант» по итогам совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

Напомним, в течение выходной недели в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. В свою очередь власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. «Яндекс» выяснил, жители каких городов наиболее ответственно относятся к самоизоляции — запустив специальную интерактивную карту.

По состоянию на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 3 548. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.