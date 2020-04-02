Российские школы в замешательстве: каникулы продлили до 6 апреля, а сегодня стало понятно, что ученики останутся дома до конца месяца — учителя уже тестируют со своими классами обучение через онлайн-платформы. «Собака.ru» поговорила с преподавателями лицеев и общеобразовательных школ, старшеклассниками и родителями младшеклассников о том, как приспособиться к урокам через zoom и не сойти с ума от домашнего обучения.
Школа перешла на удаленку: опыт петербургских учителей, школьников и родителей
Как учителя на ходу перепридумывают школьный урок?
Что выбрать: Zoom или Discord? Как теперь проверять контрольные работы и что рекомендует Министерство образования.
-
Учитель математики Александр Молочников ведет урок через Zoom из дома
|
Александр Молочников, учитель матемитики, Аничков лицей
За неделю до конца четверти ввели свободное посещение уроков по желанию родителей — стало понятно, что все идет к дистанционному обучению. Некоторые родители, которые оставляли своих детей дома, звонили завучу с возмущением: мол, посещающих уроки учат, а их не начали удаленно обучать. Я дотянул кое-как последнюю неделю со стремительно уменьшающимся количеством учеников в классах и понял — надо разбираться в том, чего я всегда пытался избежать. Раньше меня периодически спрашивали о частных уроках по скайпу, но я легко отказывался. За помощью я обратился к парочке своих одиннадцатиклассников, чтобы понять какие вообще есть варианты.
Один ученик сразу же скинул мне ссылку на сервис для видеоконференций Zoom, но тут вмешалась вторая девочка и сказала, что лучше использовать Discord — приложение с похожим функционалом, которое популярно у любителей компьютерных игр. Девочка вызвалась приехать ко мне домой и помочь с ним разобраться — я решил, что пусть будет Discord. После каникул была объявлена нерабочая неделя, но предложил ученикам не ждать официального начала четвертой четверти и провести пробное онлайн-занятие уже в субботу. Я заказал себе доску, запасся маркерами, все установили себе Discord. Вскоре выяснилось, что в этом приложении нельзя делать конференции более чем на 10 человек. Несмотря на «полухакерские» методики моей ученицы обойти это обстоятельство не получилось — слишком много таких умников одновременно появилось. Так что вернулись к исходной модели — Zoom.
Субботнее пробное занятие прошло прекрасно: доска, поставленная на мольберт жены матово отсвечивала, маркеры свежераспечатаны, моя футболка отглажена. Так что к первому понедельнику после каникул я был морально готов, но накануне начал волноваться. Волнение перед уроками — давно забытое для меня чувство после 33 года в школе, но вот оно вернулось. Все же нужно было провести три пары по 1,5 часа в трех разных классах: а вдруг некоторые ученики «подзабьют», ведь официально каникулы продлили. Но в итоге я остался доволен — почти все пришли на онлайн-урок, в каждом классе отсутствовало не более двух человек. Конечно, такой тип обучения не самый простой: я не могу привычно контролировать всех, не могу посмотреть в тетрадку и проверить, что там пишет ученик. Не хватает и живого общения — уроки по zoom выходят более академичными, чем я привык. Но что делать, приходится с этим мириться.
Кто-то из учителей тоже собирается работать в zoom, кто-то будет использовать сайт Решу ЕГЭ — я тоже буду на уроках с 9- и 11-классниками. Есть ещё официальный портал Министерства образования, на котором нас всех обязали зарегистрироваться — и учеников и учителей. Ничего про него сказать не могу: пока меня почти полностью устраивает тот формат занятий, который я использую — сочетание уроков в zoom, учебники, которые можно скачать и блоки заданий с сайта «Решу ЕГЭ» для выпускных классов. Моя подготовка к занятиям тоже особо не изменилась. Если всё это затянется — а похоже, так оно и будет — придется вводить что-то новое. Я пока что не очень понимаю, как проводить проверочные работы удалённо — все решения легко гуглятся. Хорошо, что никто не напрягает всех работать в одинаковом формате, использовать один и тот же ресурс. Пугает то, что наверняка придётся написать кучу каких-нибудь «бумажек» — обновлённые программы, переделанные учебные планы, подтверждения того, что уроки действительно проводятся. Об этом стараюсь пока не думать — эта сторона работы меня всегда угнетала, а сейчас я тем более жду какого-то ада.
Общеобразовательная школа Приморского района
Дистанционное обучение в Петербурге формально начинается с 6 апреля, сейчас есть возможность подготовиться морально и технически. Учитель сам выбирает способ дистанционного обучения: он может быть синхронным — по видеосвязи), асинхронным — даётся задание, дети присылают выполненное, или же смешанное. В нашей школе никто пока не принуждает вести видеоуроки, это можно делать, если есть необходимость/желание, однако для большинства детей этот формат неудобен. Мы не можем требовать, чтобы ребёнок в определенное время зашёл на конкретную платформу. Отказываться от учебника нет смысла, иначе дети перестанут читать «живые книги». Я планирую выкладывать вариативные задания на сайт, который сейчас в процессе разработки.
Сложнее всего сейчас пожилым учителям, им нужна помощь даже в создании электронной почты. Другой вопрос, что пока мы должны с 6 числа находиться в школе, поскольку доступ к электронному дневнику с наших личных компьютеров недоступен. Сведения о том, можете или нет ученик обучаться с помощью технических средств собирают классные руководители. Если такой возможности нет, то ситуация решается так: на вахте школы организована своего рода «почта»: учитель оставляет задание для ребёнка, тот его забирает, а потом приносит и опускает в «ящик учителя».
-
Директор Лаборатории непрерывного математического образования ведет урок из дома
|
Мария Чистякова, заместитель директора Лаборатории непрерывного математического образования — профильные физико-математические классы школ № 564, 225 и 241
Классы нашей школы работали до каникул в очном режиме, а на каникулах всем школам было объявлено о начале дистанционного обучения с 30 марта. Мы начали подготовку: все учителя разрабатывали комплексные задания, чтобы организовать жизнь детей на следующие 2 недели, продемонстрировать содержание учебы и требования учителей. Затем объявили выходные до 6 апреля: мы дождались комментариев государственных служб с разъяснениями о том, что они приветствуют дистанционное обучение в школах и ВУЗах, а затем сделали рассылку родителям, ученикам, назначили классные часы на 30 марта и начали работать. У нас профильная математическая школа, детям нельзя потерять тот уровень, которого они достигли в течение года, сами ученики это понимают.
Наработок в области дистанционки у нас почти не было, хотя отдельные учителя имели такой опыт, главное — все были готовы перестраиваться. В поиске приемов для эффективной дистанционной работы все наши преподаватели мониторили социальные сети, а затем делились своими находками — получилась постоянная пополняющаяся база методических приемов. Чтобы сохранить школу как живое сообщество, на протяжении каникул мы формировали систему рассылок для учителей и учеников, создали свой сервер на платформе Discord, которую посоветовали нам наши ученики. Мы не пользуемся ресурсами, предлагающими онлайн-курсы или отдельные занятия вроде uchi.ru, я-класс, МЭШ. Каждый педагог самостоятельно, под свои задачи, подбирает ресурсы для онлайн-включений и контент для удаленной самостоятельной работы учеников и в результате создает комплексное задание на 2 недели вперед. Наши выпускники создали платформу SL-ЛНМО — она позволяет систематизировать работу, создавать теоретические блоки и блоки практических занятий, формировать задания разных типов и автоматически загружать выполненную детьми работу.
Уроки через Zoom дают наши педагоги по английскому, другие предметники. Но есть преподаватели, выбравшие программу Slack – для сильных групп он оказался очень полезным. Некоторые преподаватели просят учеников писать конспекты и отправлять задания по почте. Конспект – это тоже навык, особенно при недостатке устных объяснений со стороны учителя. Кажется, дети нуждаются в голосовых и видео-включениях, хотя старшеклассники с большим удовольствием обходятся без этого — у них сформировалась привычка к чтению, к анализу информации. Им нравится, что не надо сидеть на парах, а можно составить график самим в соответствии с заданиями. Они даже просят не увеличивать резко количество онлайн-включений, чтобы успеть сделать запланированное. Мы получаем обратную связь от детей — достаточно ли заданий, все ли справляются?
В рассылках мы предупредили родителей, что на протяжении «выходной недели» можно не подключаться к нашим ресурсам, но желающих «остаться на каникулах» не оказалось. При переходе на дистанционный режим мы попытались сохранить 2 главных принципа школы — сложившееся сообщество и системный подход. Мы не сводим дистанционное обучение к дробным заданиям и тотальному контролю за их выполнением — отпустили ситуацию, дали возможность ребятам самим построить свой день. Онлайн обучение для старших школьников, начиная с 8 класс — это здорово. Они учатся самоорганизовываться, выбирать деятельность в соответствии со своими интересам. Если такие навыки сложились — больших потерь не будет. Ученикам 5-7 класса онлайн обучение дается сложно. Самая большая опасность — попасть под тотальный надзор родителей, если те захотят активно включаться в процесс обучения. Однако без родителей не обойтись — ребята этого не приспособлены длительное время работать самостоятельно.
Как школьники и их родители учатся дома?
Мамы младшеклассников жалуются на «зависающие» сайты с заданиями, а старшеклассники радуются возможности учиться онлайн
Сотрудник музея
Вчера на сайте школы, в которой учится моя дочь-второклассница, появилась для каждого класса гугл-табличка, где учителя расписали задания для самостоятельной работы дома по учебникам до 10 апреля. Получается, родители должны сами заниматься объяснением и повторением материала. Есть онлайн-альтернатива — сайт uchi.ru, где сейчас наш учитель выкладывает по предметам разные задания, квесты. На этом портале есть лимит уроков, доступных без оплаты, плюс из-за количества запросов вчера сайт «лежал» весь день. Двадцать активностей доступно бесплатно, а дальше сайт предлагает платить. В целом, в таком режиме что-то повторить и полезно провести время, но называть это дистанционным образованием, на мой взгляд, нельзя.
Мама 4-классницы одной из старейших гимназий города, работник образования
До каникул был введен режим свободного посещения, тогда были сделаны первые попытки организовать онлайн-обучение для оставшихся дома. Установка была простой и ясной: выполнять домашние задания из электронного дневника и пользоваться одобренными министерством просвещения образовательными платформами. Нам дали их список и отправили в свободное плавание. Результат был предсказуемым: родители четвероклашек мгновенно превратились в учителей и с усердием бросились изучать портал «Российская электронная школа» и Учи.ру. Уже вечером в чат класса посыпались сообщения о том, что все предложенные сайты зависают и не выдерживают нагрузку. Исправить ситуацию учителя не могли альтернативы на тот момент не было.
Во время школьных каникул в школьном чате висела тишина, затем нам написали, что комфортный способ учить детей дистанционно найден — все должны скачать программу Zoom, в которой уроки будут проходить по расписанию. Нужно выполнить их самостоятельно либо в тетради, либо в приложении Kahoot. Весь урок длится 30 минут. Чтобы потренироваться, нас пригласили на пробную конференцию. В установленный час на связь вышли не все, но тем не менее все прошло «на ура». Заточенные дома дети очень рады увидеть своих учителей и одноклассников. Теперь нам осталось ждать первого дня обучения, мне немного страшно от осознания, что нагрузка на родителей увеличится в разы. Уже недостаточно собрать рюкзак и отвести в школу, на наши плечи ляжет все: надо помочь ребёнку запустить программу и спасать его, когда он из-за технического сбоя «вылетает» из неё. Нужно самим контролировать процесс выполнения заданий. Сложнее всего будет тем, у кого не одни ребенок, ведь понадобится 2, а то и 3 компьютера с устойчивым интернетом. И море терпения!
ученик 10 класса
Особенно готовиться к переходу на дистанционное обучение не пришлось — те же пары, только преподавателя не видишь. 95% процентов предметов мы изучаем через Discord, английский через Slack. Через Zoom пока что не приходилось учиться, а через Discord очень даже удобно – у всех классов свои каналы, преподаватель может что-то записывать на своем компьютере, можно одной строчкой позвать всех учеников на пару. Однако к хорошему быстро привыкают. В некоторых случаях мы не уходим от обучения «по старинке» не далеко и ушли – есть преподаватели, которым мы пишем конспекты пишем от руки и отправляем по почте. Немного необычно, что утро начинается не с судорожного сбора учебников и поиска рубашки, ведь через 10 минут автобус, а с неспешного потягивания на кровати. Мне нравится дистанционное обучение: все-таки современное поколение – это поколение технологичное, компьютерное, так что материал, передаваемый через сеть интернет, усваивается на 95% быстрее, чем материал, услышанный вживую на парах.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.