Школа перешла на удаленку: опыт петербургских учителей, школьников и родителей

Субботнее пробное занятие прошло прекрасно: доска, поставленная на мольберт жены матово отсвечивала, маркеры свежераспечатаны, моя футболка отглажена. Так что к первому понедельнику после каникул я был морально готов, но накануне начал волноваться. Волнение перед уроками — давно забытое для меня чувство после 33 года в школе, но вот оно вернулось. Все же нужно было провести три пары по 1,5 часа в трех разных классах: а вдруг некоторые ученики «подзабьют», ведь официально каникулы продлили. Но в итоге я остался доволен — почти все пришли на онлайн-урок, в каждом классе отсутствовало не более двух человек. Конечно, такой тип обучения не самый простой: я не могу привычно контролировать всех, не могу посмотреть в тетрадку и проверить, что там пишет ученик. Не хватает и живого общения — уроки по zoom выходят более академичными, чем я привык. Но что делать, приходится с этим мириться.

Кто-то из учителей тоже собирается работать в zoom, кто-то будет использовать сайт Решу ЕГЭ — я тоже буду на уроках с 9- и 11-классниками. Есть ещё официальный портал Министерства образования, на котором нас всех обязали зарегистрироваться — и учеников и учителей. Ничего про него сказать не могу: пока меня почти полностью устраивает тот формат занятий, который я использую — сочетание уроков в zoom, учебники, которые можно скачать и блоки заданий с сайта «Решу ЕГЭ» для выпускных классов. Моя подготовка к занятиям тоже особо не изменилась. Если всё это затянется — а похоже, так оно и будет — придется вводить что-то новое. Я пока что не очень понимаю, как проводить проверочные работы удалённо — все решения легко гуглятся. Хорошо, что никто не напрягает всех работать в одинаковом формате, использовать один и тот же ресурс. Пугает то, что наверняка придётся написать кучу каких-нибудь «бумажек» — обновлённые программы, переделанные учебные планы, подтверждения того, что уроки действительно проводятся. Об этом стараюсь пока не думать — эта сторона работы меня всегда угнетала, а сейчас я тем более жду какого-то ада.