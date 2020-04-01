Действительно ли карантин — эффективная мера? Можно ли обойтись без него? Вовремя ли приняли меры в России? Сколько он может продлиться? Как его правильно соблюдать? И не пострадает ли больше людей от экономического кризиса, вызванного им, чем от самого заболевания? На эти вопросы прямом эфире в Instagram «Собака.ru» ответила Александра Борисова, преподаватель Университета ИТМО, президент Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки, научный журналист. Публикуем самые важные цитаты из этого интервью.
Все, что нужно знать о карантине: зачем это нужно, вовремя ли его ввели в России, как долго продлится и оправдано ли экономически
Зачем вводят карантин?
Карантин вводят при болезнях, которые передаются легко и незаметно — вроде гриппа. В мире прямо сейчас пандемия ВИЧ, но из-за него карантин не объявляют — потому что, как мы знаем, чтобы заразиться ВИЧ, необходим весьма близкий контакт, который невозможно не заметить. К сожалению, коронавирус передается гораздо проще — он, судя по всему, даже более заразен, чем грипп. Почему «судя по всему»? Вирус новый, ученые еще мало о нем знают. Но данных о количестве заболевших в тех странах, где он ходил до введения карантина, уже достаточно, чтобы понять, что он очень быстро распространяется. Чтобы предотвратить его бесконтрольное распространение, людей сажают на карантин.
Можно ли избежать всеобщего карантина?
Да, если обратить внимание на болезнь на самом раннем этапе. К сожалению, это удалось пока совсем немногим странам: Тайваню, Гонконгу, Сингапуру, отчасти — Южной Корее. Почему они оказались такими умными? У них уже были эпидемии — в частности, SARS, поэтому они сразу отнеслись к угрозе серьезно. Проблема коронавируса в том, что он часто протекает бессимптомно — человек может ходить по городу, не зная, что в этот момент он уже заражает окружающих. В Гонконге, когда больных было всего несколько десятков человек, отследили все их контакты и всех поголовно изолировали — на карантине сидели 12 тысяч человек. Их снабжали едой, из дома гарантированно не выгоняли, бесплатно оказывали медицинскую помощь, делали тесты — в общем, делалось все, чтобы люди не скрывались. Всячески стимулировалось массовое тестирование. Примерно такой же тактики придерживается Южная Корея. Для этого пришлось пожертвовать приватностью: отслеживать людей по кредитным карточкам, биллингам телефонов.
Какие страны наоборот ввели карантин слишком поздно?
Страны вроде Италии, Испании и США ввели карантин поздно, в тот момент, когда у них уже не было другого выхода, потому что количество заболевших вышло из-под контроля. Реальные цифры тогда уже не совпадали с реальностью: не потому что власти что-то скрывали, а потому что данные зависят от того, сколько страна смогла закупить и провести тестов. Когда Италия ушла на карантин, у них было 10 тысяч заболевших, а потом мир с ужасом смотрел, что каждый день это число увеличивается еще на две, потом на три, потом на шесть тысяч. Сейчас число новых случаев не превышает пять тысяч в день, и это почти победа. Количество умерших в пиковые дни почти достигло тысячи.
Инкубационный период у болезни 14 дней, а значит у тех, кто заразился до введения карантина, уже после этого начали проявляться симптомы — кто-то ложился в больницу, кого-то подключали к ИВЛ, а кто-то оставался лечиться дома. В двух самых серьезно пострадавших провинциях — Бергамо и Брешиа — больницы давно переполнены и не могут принять всех нуждающихся. Многие врачи также заболели — и соответственно не могут работать. Мэры нескольких городов провинции Бергамо открыто говорят, что даже число умерших уже не точное, потому что люди умирают дома, и им не успевают даже сделать тест. Чтобы осознать масштаб бедствия, можно посмотреть на цифры по городу Бергамо. Население 110 000 человек, в обычные дни до эпидемии там умирали порядка 5 человек. В эпидемию умирает по 50 в день, а в худшие дни — до 100. И мэр Бергамо тоже говорит, что эта официальная цифра сильно занижена.
Сейчас, к сожалению, этот сценарий повторяется в США — только население США гораздо больше и города, охваченные эпидемией, крупнее. Такого сценария можно избежать. Например, в Германии, Австрии и Норвегии карантин более мягкий, а смертность — меньше. Они осознали опасность раньше, ввели массовое тестирование, их больницы лучше справляются с наплывом пациентов и в целом эпидемия, судя по всему, под контролем.
Вовремя ли ввели карантин в России?
Точно не рано. Особенно в Москве, мегаполисе с высокой плотностью населения и большим количеством контактов между людьми. Например, играет роль то, что многие живут в высотках и каждый день ездят в лифте, где нет вентиляции.
Необходимо закрыться на две недели, чтобы понять, что происходит, пока есть возможность отслеживать заболевших и тех, кто с ними общался, локализовать вспышку. Иначе у города очень быстро закончатся больницы — не только инфекционные, а все. Потому что когда больной коронавирусом ложится в гинекологию, заболевают врачи-гинекологи и больные в отделении. В России больных относительно мало, но видно, что их количество растет. Поэтому карантин — это абсолютно оправданная мера. Сейчас просто продолжать спокойно ходить по улице рискованно.
Карантин продлится две недели или дольше?
Никто не скажет точно, потому что мы не знаем, сколько сейчас невыявленных больных. Задача карантина — не только не дать болезни распространиться, но и найти уже заболевших. При хорошем раскладе двух недель может быть достаточно, потому что по крайней мере официальная цифра небольшая. Необходимо массовое тестирование — сейчас, насколько я знаю, выпуск тестов в России налажен, их делают быстро, есть возможность провериться в частных клиниках и лабораториях. Если все будет сделано правильно, пусть и с ограничениями, строгий карантин можно будет снять. Правда, школы и детские сады вряд ли можно открыть так быстро — хотя дети и не страдают от Covid-19, есть много данных о том, что они его переносят. При этом они активно взаимодействуют друг с другом, а уровень гигиены у них часто оставляет желать лучшего. Поэтому карантин школ — важнейшая мера.
Как правильно соблюдать карантин?
Нет одного правильного для всех стран карантина. Поэтому нужно следовать рекомендациям властей и Роспотребнадзора. Индивидуализм или нежелание соблюдать правила могут представлять серьезный риск для человека и окружающих. Я могу считать, что я молодая, и поэтому мне ничего не грозит, но я не могу принимать решение за всех людей из группы риска, с которыми я специально или случайно контактирую — а последствия могут быть печальными.
По поводу того, нужно ли носить маски, есть много споров. ВОЗ утверждает, что носить их нужно только тем, кто уже заболел. Китайские врачи недавно выпустили коллективное заявление, что не носить маски массово было самой большой ошибкой в их стране. Я думаю, оба этих подхода говорят примерно об одном: ведь никто из нас не знает, болеет он уже или нет. Так что ради здоровья окружающих маску носить нужно, остановить распространение вируса — это общая цель.
Остальные правила очень простые: мыть или дезинфицировать руки, не трогать лицо, стараться дезинфицировать дверные ручки. Если городские власти разрешают, можно бегать, соблюдая максимальную дистанцию от прохожих. То же и с походами в в магазин — соблюдая дистанцию и уважая окружающих.
Ходить в гости к друзьям нельзя: Петя сходил в гости только к Ване, Ваня — только к Васе, и дальше вы процесс передачи уже не проконтролируете. Zoom-вечеринки — это не так страшно, как вы думаете. Я понимаю, что грустно сидеть дома, но на дворе 2020 год, и можно найти массу способов себя развлечь.
От карантина страдает экономика. Может быть, если его не вводить, будет лучше?
На самом деле этого выбора — экономика или жизни людей — нет, это ложная дихотомия. Недавно было опубликовано большое обращение экономистов русского происхождения, среди которых Сергей Гуриев и Константин Сонин. В нем они объясняют, что экономический ущерб от закрытия стран на карантин, конечно, будет. Но экономический ущерб от эпидемии не меньше, а больше. При неконтролируемом распространении заболевания в первую очередь заболеют все врачи. И тогда не только некому будет лечить коронавирус, но и женщины будут рожать, как в 19 веке, умирая в родах, некому будет накладывать гипс на сломанные ноги, некому будет лечить рак, инфаркт или отит. Смертность от самого коронавируса увеличится не только в группах риска, но и среди людей всех возрастов. Молодые люди в Италии оказывались в реанимации, потому что им не смогли оказать помощь вовремя. Крошечный процент смертности среди молодых остается таким, только если система здравоохранения работает.
Поэтому экономика не будет в порядке в любом случае. Люди не пойдут на работу не из-за карантина, а потому что они болеют, а кто-то из них умирает. Разница между карантином и его отсутствием в том, что карантин управляем. Если в какой-то момент вы понимаете, что экономика не справляется, можно ослаблять меры, выпускать работать какую-то часть людей. А если эпидемия развивается свободно и, как в прогнозе британского эпидемиолога Нила Фергюсона, через три месяца одновременного болеет 60-80% населения, нет никакой речи о контроле. Вы не можете сказать: «Завтра курьеры выходят на работу», потому что вы не знаете, сколько из них болеет. Вы не знаете, работает ли полиция. Так что власти вводят карантин, чтобы избежать худшего сценария.
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