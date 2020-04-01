Все, что нужно знать о карантине: зачем это нужно, вовремя ли его ввели в России, как долго продлится и оправдано ли экономически

Какие страны наоборот ввели карантин слишком поздно?

Страны вроде Италии, Испании и США ввели карантин поздно, в тот момент, когда у них уже не было другого выхода, потому что количество заболевших вышло из-под контроля. Реальные цифры тогда уже не совпадали с реальностью: не потому что власти что-то скрывали, а потому что данные зависят от того, сколько страна смогла закупить и провести тестов. Когда Италия ушла на карантин, у них было 10 тысяч заболевших, а потом мир с ужасом смотрел, что каждый день это число увеличивается еще на две, потом на три, потом на шесть тысяч. Сейчас число новых случаев не превышает пять тысяч в день, и это почти победа. Количество умерших в пиковые дни почти достигло тысячи.

Инкубационный период у болезни 14 дней, а значит у тех, кто заразился до введения карантина, уже после этого начали проявляться симптомы — кто-то ложился в больницу, кого-то подключали к ИВЛ, а кто-то оставался лечиться дома. В двух самых серьезно пострадавших провинциях — Бергамо и Брешиа — больницы давно переполнены и не могут принять всех нуждающихся. Многие врачи также заболели — и соответственно не могут работать. Мэры нескольких городов провинции Бергамо открыто говорят, что даже число умерших уже не точное, потому что люди умирают дома, и им не успевают даже сделать тест. Чтобы осознать масштаб бедствия, можно посмотреть на цифры по городу Бергамо. Население 110 000 человек, в обычные дни до эпидемии там умирали порядка 5 человек. В эпидемию умирает по 50 в день, а в худшие дни — до 100. И мэр Бергамо тоже говорит, что эта официальная цифра сильно занижена.

Сейчас, к сожалению, этот сценарий повторяется в США — только население США гораздо больше и города, охваченные эпидемией, крупнее. Такого сценария можно избежать. Например, в Германии, Австрии и Норвегии карантин более мягкий, а смертность — меньше. Они осознали опасность раньше, ввели массовое тестирование, их больницы лучше справляются с наплывом пациентов и в целом эпидемия, судя по всему, под контролем.

Вовремя ли ввели карантин в России?

Точно не рано. Особенно в Москве, мегаполисе с высокой плотностью населения и большим количеством контактов между людьми. Например, играет роль то, что многие живут в высотках и каждый день ездят в лифте, где нет вентиляции.

Необходимо закрыться на две недели, чтобы понять, что происходит, пока есть возможность отслеживать заболевших и тех, кто с ними общался, локализовать вспышку. Иначе у города очень быстро закончатся больницы — не только инфекционные, а все. Потому что когда больной коронавирусом ложится в гинекологию, заболевают врачи-гинекологи и больные в отделении. В России больных относительно мало, но видно, что их количество растет. Поэтому карантин — это абсолютно оправданная мера. Сейчас просто продолжать спокойно ходить по улице рискованно.