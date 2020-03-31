Социальная дистанция: режиссер Саша Чернов снимает людей на расстоянии 2 метров и записывает их истории

@chesnokovivan: «Я - репортёр и продюсер, до всего произошедшего собирался поехать в Африку снимать видео, но заказ отменился. Сейчас заказов стало меньше, денег тоже, а надо чём-то платить за аренду и отдавать долги. Планы я стараюсь не строить, хотя мозгу так привычнее. Придётся обучаться новым практикам в прогнозах. Мы с девушкой уже больше недели сидим дома и выходим очень редко, больше общения ушло в онлайн. Я стал ещё чаще мыть руки и теперь пользуюсь санитайзером. Теперь обнять кого-то кажется антинормой, которую общественный ценз осуждает. Но я стараюсь не совсем уж паниковать и специально удалил фейсбук с телефона, чтобы не читать очередные посты про апокалипсис.

Я боюсь, что заболеют пожилые родители и бабушка, а также того, что будет с деньгами. Карантин закончится, вирусом переболеет большинство населения, а экономика не восстановится. Мне страшно из-за этого, но думаю, что у всех сейчас такие мысли. Как что-то сродни квантовым флуктуациям. Есть пики и спады, но все в дымке и очень сложно предугадать, как забраться на пик. В такие моменты хочется взять совета у Нассима Талеба, который, кажется, очень неплохо знает, как вести себя в таких кризисах. Очень хочу найти возможность что-то построить, сделать, придумать сейчас, что сможет помочь кому-то и будет работать как бизнес. Ведь любой кризис - это не только неизвестность и спад, но и возможности. После пандемии - я бы поехал в Италию. Взял бы с друзьями в аренду машину и поездил по стране. Ещё хочется в Иран. В общем, хочу в любое место, потому что путешествия для меня - огромная часть жизни, и без неё я затухаю».