22 марта режиссер документального кино Саша Чернов опубликовал пост в инстаграме с предложением принять участие в эксперименте: фотосъёмка в открытом пространстве на расстоянии двух метров — социальная дистанция необходимая в условиях пандемии. «Собака.ru» узнала у Саши как родилась идея проекта и публикует фотографии и истории его героев.
Социальная дистанция: режиссер Саша Чернов снимает людей на расстоянии 2 метров и записывает их истории
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Саша Чернов
Как тебе пришла идея проекта?
Мы в семье уже пару недель стараемся соблюдать легкий вариант самоизоляции — не ходим в общественные места и в гости, не принимаем гостей сами и не навещаем родственников. В какой-то момент стены стали давить — я понял, что мне нужно какое-то творческое занятие и живое общение, пока нас совсем не закрыли на карантин. Так появилась идея проекта.
Каким образом ты выбираешь героев?
Для меня было важно, чтобы герои сами предлагали сняться в проекте и рассказать свою историю. В начале я снимал всех, кто откликался. В основном это был круг моих друзей и знакомых.
Что этот проект значит лично для тебя, что он даёт тебе и другим?
Мне кажется у этого проекта есть сильная психотерапевтическая сторона — для меня самого и для тех кого я снимаю, а также для тех кто смотрит на мои снимки. Для героев это возможность выговориться, сформулировать все свои переживания в один короткий текст. Для читателей – возможность увидеть, что у всех общие проблемы, всем тяжело. Что кто-то продолжает смотреть на мир с надеждой и находить плюсы в новых условиях. Для меня мой проект – это творческая реализация и возможность повидать друзей перед глубоким погружением.
В понедельник в городе был объявлен режим самоизоляции, теперь проект закрыт или ты видишь его продолжение?
Да, конечно, этот проект закрыт. У меня осталось ещё несколько неопубликованных постов, а дальше придумаю что-то новое.
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Ольга Зайцева
@tishtar_fan : «Я работаю в Манеже. Наш выставочный зал для посещения закрыли уже больше недели назад. И совсем нет информации, когда нам снова разрешат открыться. Думаю, этого не знает сейчас никто. Пока дежурю в офисе через день. Обычно я больше времени проводила вне дома: работа, встречи с друзьями, совместные походы на выставки и прочие прелести. Сейчас я с удовольствием открываю для себя, что мне нравится быть дома в окружении моих растений, зажигая свечи, благовония и разноцветные лампочки. Я смотрю трансляции из Венской оперы, читаю книгу про Индию и пересматриваю "Секретные материалы". Не знаю, как надолго меня хватит, но пока с этим проблем нет. А боюсь я неопределенности. Мне хочется, чтобы кто-нибудь мне все четко объяснил и успокоил. Не хочу перемен в будущем. Переживаю за близких мне людей. И мечтаю, когда это все закончится, съездить в Будапешт, побывать в Индии и вернуться опять в Стамбул. И я рада, что для этого проекта смогла накраситься блестками, сейчас для этого мало поводов».
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Митя Ганапольский
@chesnokovivan: «Я - репортёр и продюсер, до всего произошедшего собирался поехать в Африку снимать видео, но заказ отменился. Сейчас заказов стало меньше, денег тоже, а надо чём-то платить за аренду и отдавать долги. Планы я стараюсь не строить, хотя мозгу так привычнее. Придётся обучаться новым практикам в прогнозах. Мы с девушкой уже больше недели сидим дома и выходим очень редко, больше общения ушло в онлайн. Я стал ещё чаще мыть руки и теперь пользуюсь санитайзером. Теперь обнять кого-то кажется антинормой, которую общественный ценз осуждает. Но я стараюсь не совсем уж паниковать и специально удалил фейсбук с телефона, чтобы не читать очередные посты про апокалипсис.
Я боюсь, что заболеют пожилые родители и бабушка, а также того, что будет с деньгами. Карантин закончится, вирусом переболеет большинство населения, а экономика не восстановится. Мне страшно из-за этого, но думаю, что у всех сейчас такие мысли. Как что-то сродни квантовым флуктуациям. Есть пики и спады, но все в дымке и очень сложно предугадать, как забраться на пик. В такие моменты хочется взять совета у Нассима Талеба, который, кажется, очень неплохо знает, как вести себя в таких кризисах. Очень хочу найти возможность что-то построить, сделать, придумать сейчас, что сможет помочь кому-то и будет работать как бизнес. Ведь любой кризис - это не только неизвестность и спад, но и возможности. После пандемии - я бы поехал в Италию. Взял бы с друзьями в аренду машину и поездил по стране. Ещё хочется в Иран. В общем, хочу в любое место, потому что путешествия для меня - огромная часть жизни, и без неё я затухаю».
@doljanskaya: «Я работала и продолжаю, в Европейском университете.Много лет подряд уезжаю на короткий отпуск в апреле. В этом году хотела в Берлин и в Венецию, потом Венецию заменила на Киев. Купила один билет до Берлина. Занималась организацией мероприятий и на весну было запланировано много событий связанных с юбилеем университета. Сейчас они переносятся, что-то переходит в онлайн. Это очень обидно, потому что была заявлена амбициозная программа, я все организовала, а реализовать не могу. Вся основная работа университета переходит в Сеть.
В самом начале эпидемии меня затопили соседи и я переехала к маме. Так что, жизнь изменилась сильно. Очень трудно убедить себя не ходить куда-то. Хорошо, что карантин наступает постепенно и успеваешь смириться с новыми вводными. Боюсь того, что это продлится дольше, чем мы можем спокойно перенести и что у нас, все не так слажено как в Европе. Что могут заболеть родители и попадут в страшные больницы. Боюсь изменений, которые ждут после. Они будут не только негативные, просто, все новое-страшно. Я никогда не строила планов на пять лет вперёд, а сегодня строю только на завтра. Устала слушать сколько месяцев надо на создание вакцины. Хочу уже, чтобы начался карантин в России и только так мы узнаем, что будет после него. На случай открытия границ, у меня уже составлен маршрут: Берлин-Кемптен-Дюссельдорф-Венеция-Флоренция-Турин-Дублин-Киев. Хочу навестить друзей, родственников и любимые города».
Истории других героев смотрите в инстаграме Саши
Тексты с рассказами героев отредактированы Надей Шуминой
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