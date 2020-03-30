Проект «Тебе поверят» выпустил 14 карточек о сексуальном насилии над детьми

Специально для «Собака.ru»:

Из-за коронавируса школьные каникулы в России продлили до трех недель. Некоторые детские сады закрылись на карантин, а секции и кружки перешли на дистанционное обучение. Но иногда дом — это и есть самое опасное место. В самоизоляции люди остаются наедине друг с другом, сужается их личное пространство, напряжение нарастает. А значит, повышается риск сексуального насилия над детьми со стороны родственников, опекунов и ближайшего окружения.

Общество в целом согласно, что насиловать детей и подростков нельзя. Тем не менее, в стратегии предотвращения абьюза и оказания помощи пострадавшим все еще вторгаются стереотипы, которые роднят насилие над детьми с гендерным — обесценивание, стигматизация, обвинение жертвы и так далее. Поэтому сейчас особенно важно поговорить о мифах вокруг сексуального насилия над детьми. Никто не сделает это лучше, чем специалистки платформы «Тебе поверят», которые помогают справиться с последствиями насилия.