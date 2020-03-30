Специалистки проекта «Тебе поверят», которые помогают справиться с последствиями насилия, выпустили серию карточек, рассказывающих о мифах о сексуальном насилии над детьми. По словам авторов плакатов, в период пандемии, пока все дома, особенно важно поговорить об этом — так как иногда дом и есть самое опасное место, особенно для ребенка.
Проект «Тебе поверят» выпустил 14 карточек о сексуальном насилии над детьми
Специалистки проекта «Тебе поверят»
Специально для «Собака.ru»:
Из-за коронавируса школьные каникулы в России продлили до трех недель. Некоторые детские сады закрылись на карантин, а секции и кружки перешли на дистанционное обучение. Но иногда дом — это и есть самое опасное место. В самоизоляции люди остаются наедине друг с другом, сужается их личное пространство, напряжение нарастает. А значит, повышается риск сексуального насилия над детьми со стороны родственников, опекунов и ближайшего окружения.
Общество в целом согласно, что насиловать детей и подростков нельзя. Тем не менее, в стратегии предотвращения абьюза и оказания помощи пострадавшим все еще вторгаются стереотипы, которые роднят насилие над детьми с гендерным — обесценивание, стигматизация, обвинение жертвы и так далее. Поэтому сейчас особенно важно поговорить о мифах вокруг сексуального насилия над детьми. Никто не сделает это лучше, чем специалистки платформы «Тебе поверят», которые помогают справиться с последствиями насилия.
Напомним, в ноябре 2019 года Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Документ предусматривает создание механизма защиты прав тех, кто подвергался или подвергается насилию в семье. Закон должен обеспечить защиту прав жертв насилия, предоставить психологическую реабилитацию и помочь с социальной адаптацией. 8 декабря в закон были внесены поправки — в частности, устанавливающие запрет на приближение, а также предлагающие отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда. Закон поддержали 70% россиян.
Ранее в России запустили социальный проект «Фигура умолчания», направленный на борьбу с домашним насилием. Студенты Санкт-Петербургского Института Кино и Телевидения запустили видеопроект «Перерождение» — о женщинах, которые столкнулись с домашним насилием. Художники из петербургской арт-группы «Явь» создали стрит-арт «Большая семья» — оконную раму, за которой просит о помощи женщина, подвергающаяся избиениям, а также оммаж картине Фриды Кало «Всего-то несколько царапин» — стрит-арт в поддержку закона о домашнем насилии. Подобную акцию провел и художник Отто Макс, развесив в метро поручни из женских волос.
Кроме того, петербургские психологи и участники движения «Психология за Права Человека» Ольга Размахова и Анна Край готовятся выпустить книгу для людей, которые столкнулись с домашним насилием. А на базе Санкт-Петербургского государственного университета появится центр изучения проблем домашнего насилия.
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