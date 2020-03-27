Автор популярного блога «Тамара какого хрена» и IT-специалист из Петербурга Одоната Ветер с сентября живет в Индии, где 25 марта ввели строгий карантин — 1,3 миллиарда жителей оказались заперты дома. Одоната рассказала «Собака.ru» о том, как индийцы и российские граждане в Гоа относятся к пандемии, нелегальной торговле овощами и алкоголем и невозможности доехать до аэропорта.
Личный опыт: «Я сижу на строгом карантине в Индии с 1,3 миллиардами людей»
Изначально всем в Индии было наплевать на ситуацию — в Индии всем всегда на все наплевать. К тому же было очень мало случаев заражения, а в штате Гоа, где я живу, — и вовсе ни одного. Кто-то запостил видео из Дели, где уличный торговец еды моет тарелки прямо в луже на дороге, рядом резвятся блохастые псы и носятся моторикши с подписью о том, что в этой стране если какой вирус и появится, то это его нужно будет спасать от Индии, а не наоборот. Мы, правда, верили, что коллективный иммунитет здесь такой силы, что не страшна и бубонная чума, и вирус (черт его знает, откуда взялась эта дезинформация) не живет при высоких температурах.
Когда начались первые случаи заражения — в Гоа никто не чесался, особенно местные русские экспаты — тут есть несколько чатов в телеграме, вотсапе и группы в фейсбуке. Там были бесконечные шутки — все паникуют, а мы — молодцы, и вообще коронавирус придумали американцы. Потом нам объявили о том, что будет один день карантина — 23 марта нельзя будет выходить на улицу с 7 вечера до 9 утра. Это обосновывалось тем, что вирус не живет на поверхностях больше 12 часов, поэтому если 14 часов никого не будет на улице — так победим. Не было понятно зачем это, если в Гоа вируса нет, но все решили: надо, так надо.
Одновременно с новостью об однодневном карантине начали постепенно закрывать границы между штатами, отменили кое-какие поезда, стало сложнее добираться до Дели, но летали самолеты и никто не паниковал. Аэрофлот стал постепенно сворачивать рейсы в Индию и из Индии, билеты начали возвращать и тут люди уже начали немного беспокоиться. 23 марта мы честно сели на карантин — люди запаслись на день едой и алкоголем, мол давайте посидим. В 9 вечера, после окончания, все высыпали на улицы — выпить и пообниматься. И тут выясняется, что карантин продлили еще на три дня.
Началась драка за продукты, потому что открытыми остались 1,5 магазина в которых еще вчера все смели. Но все было в рамках нормы: карантин такой — рекомендательный. На второй день кто-то уже ходил на пляж, в гости или катался на байках. Вечером 23 марта после 21 все вывалили на улицы обниматься, бухать и поздравлять друг друга с концом карантина. Тогда-то и пришла новость, что его продлевают до 25-го. Стало дискомфортненько: магазины, которые обычно закрываются в 21:00 открыть не успели, а у большинства был запас еды только на один день. Утром 24-го до 11 утра Арамболь носился по магазинам. Было неофициально разрешено выйти за продуктами. Проблема была в том, что продуктов было не так много после предыдущего массового набега, а подвезти ничего не успели – карантин.
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Очередь в подпольную овощную лавку за день до начала строгого карантина
24 марта вечером мы узнали, что карантин теперь на 21 день и все будет строго. Начали подпольно открываться овощные лавки: хотя все затянуто брезентом, но люди нелегально выползали из домов и выстраивались в очереди. Нужно было проникнуть под брезент, сразиться там в неравном бою с еще 5-6 страждущими и выйти победителем с мешком картохи или лука. Больше там ничего не было.
С утра, часов с 11, начали ездить менты и палками загонять все домой. 25 марта начался строгий карантин. За продуктами выходить нельзя, вообще никуда выходить нельзя, нам обещают что правительство будет делать поставки еды до каждого, ждем как будет развиваться ситуация. Банковские карты тут никогда не принимали, а кэш начинает у всех потихоньку заканчиваться. Пара ликер-шопов с алкоголем нелегально открыто, но чтобы туда попасть надо знать людей которые знают людей. Чтобы попасть туда в ситуации карантина мой бойфренд-индиец Амит врал постовым, что доставляет фрукты сестре, которая постится.
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Гэст-хауз в Арамболе в первый день строгого карантина
Положение осложнялось еще и тем, что в Индии не просто много, а очень бродячих животных. Они, конечно, выглядят жутковато, но при этом чувствуют себя достаточно хорошо. Каждый индиец считает своим долгом подкормить остатками со стола бродячую дворняжку, а уж протянуть чабати заглянувшей корове – это святое. Я не знаю, куда делись коровы, а вот собаки, ничего не евшие три дня, начали сбиваться в стаи и рыскать по опустевшему городу с голодными глазами.
Гражданам России предложено написать в консульство и рассказать где они, чтобы придумать как их эвакуировать. Но граждане России, которые находятся в Гоа, не особенно хотят уезжать — тут меньше случаев заражения коронавирусом и все как-то понятнее. Например, у нас есть данные, что в российских аэропортах никого не проверяют. В русских чатах собирают информацию по оставшимся согражданам, чтобы предоставить им эвакуационный коридор. Пофигизм «оставанцев» потихоньку сменяется паникой. Плюс есть проблема: из Арамболя, где я живу, не выехать: никто не соглашался везти не смотря ни на какие разрешения от консульства, таксисты запуганы и не везут ни за какие деньги. Чтобы наш русский товарищ попал в аэропорт, Амит под страхом кровавой расправы заставил своего приятеля сесть за руль.
Ходят слухи, что некоторые из местных начали избивать белых, выгонять из гест-хаузов и с криками «корона го» всячески пытаются зачищать территорию. Ни одного такого подтвержденного случая я не знаю. Мой бойфренд управляет гест-хаузом и разрешил остаться там нескольким европейцам, у которых кончились деньги. Лично я пока паники вокруг не ощущаю — все друг другу помогают. Зачем Индии такие жесткие меры, когда заразилось всего 536 человек? Потому что это Индия — тут не принято делать что-то на полшишечки.
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