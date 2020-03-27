Личный опыт: «Я сижу на строгом карантине в Индии с 1,3 миллиардами людей»

Изначально всем в Индии было наплевать на ситуацию — в Индии всем всегда на все наплевать. К тому же было очень мало случаев заражения, а в штате Гоа, где я живу, — и вовсе ни одного. Кто-то запостил видео из Дели, где уличный торговец еды моет тарелки прямо в луже на дороге, рядом резвятся блохастые псы и носятся моторикши с подписью о том, что в этой стране если какой вирус и появится, то это его нужно будет спасать от Индии, а не наоборот. Мы, правда, верили, что коллективный иммунитет здесь такой силы, что не страшна и бубонная чума, и вирус (черт его знает, откуда взялась эта дезинформация) не живет при высоких температурах.

Когда начались первые случаи заражения — в Гоа никто не чесался, особенно местные русские экспаты — тут есть несколько чатов в телеграме, вотсапе и группы в фейсбуке. Там были бесконечные шутки — все паникуют, а мы — молодцы, и вообще коронавирус придумали американцы. Потом нам объявили о том, что будет один день карантина — 23 марта нельзя будет выходить на улицу с 7 вечера до 9 утра. Это обосновывалось тем, что вирус не живет на поверхностях больше 12 часов, поэтому если 14 часов никого не будет на улице — так победим. Не было понятно зачем это, если в Гоа вируса нет, но все решили: надо, так надо.