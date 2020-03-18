За последнюю неделю коронавирус превратился из чего-то далекого в реальную угрозу, а количество заражений в стране перевалило за сотню. Петербургские власти готовят больницы, думают, как спасти местный бизнес, а бизнес, в свою очередь, подстраивается под новые реалии. «Собака.ru» рассказывает, как город пытается защитить себя от коронавируса и что из этого выходит.
Что Петербург делает, чтобы защититься от коронавируса?
Что сделали петербургские власти, чтобы защитить горожан от коронавируса?
Несмотря на то что ситуация с коронавирусом развивается с конца 2019 года, губернаторы Петербурга и Ленобласти провели первое совещание на эту тему только 11 марта. Там они разработали совместный план действий, а через два дня Смольный опубликовал постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Часть документа состоит из рекомендаций горожанам, бизнесу и государственным организациям. Постановление, например, советует ежедневно проводить уборку, замерять температуру сотрудникам и не отправлять их в командировки, обеспечивать самоизоляцию и вызывать врача при признаках ОРВИ. Из важного: запрет на мероприятия с численностью более тысячи человек, требование организовать пункты тестирования на коронавирус и не допускать студентов до занятий, если у них есть симптомы ОРВИ. Контроль выполнения этого постановления возложили на вице-губернатора Олега Эргашева.
Задержку во введении ограничительных мер Александр Беглов объяснил тем, что власти «не афишировали эту работу», но готовились основательно: распределяли полномочия и зоны ответственности, договаривались о координации городских и федеральных структур, гражданских организаций и силовиков.
Кстати, до того как губернаторы Петербурга и области встретились, чтобы обсудить совместный план, город поместил в карантин несколько человек, а 5 марта и вовсе закрыл 728 студентов на 11-дневный карантин в общежитии СЗГМУ им. Мечникова, правда недавно открыл.
Отмены и переносы из-за коронавируса: петербургские музеи, клубы, театры и общественные пространства
С самого начала всех, у кого были признаки коронавируса, направляли в инфекционное отделение Боткинской больницы. Там их госпитализировали по одному в боксы, рассчитанные на двоих. Тех у кого диагностировали обычные респираторные инфекции или пневмонию с 3 марта везли во Введенскую больницу, которую полностью перепрофилировали.
С 15 марта Введенская больница оказалась переполнена, 16 марта вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что теперь всех пациентов с предварительным диагнозом «пневмония» будут доставлять в больницу Святого Георгия, которую специально перепрофилировали. Кроме того, Эргаш заявил, что если в Петербурге продолжится рост респираторных заболеваний, то город будет выделять отделения в Александровской, Елизаветинской больницах и в ГБ №26 — в общей сложности, власти готовы предоставить 1483 дополнительных койки.
Кроме городских больниц власти организовали карантинную зону в пансионате «Заря», который расположен в Репино. Его обнесли двумя заборами и собираются использовать для тех, кто прибывает из стран с неблагополучным статусом по COVID-19, но при этом не имеет симптомов болезни. Пока пансионат пустует, а власти собираются использовать его только при ухудшении эпидемиологической ситуации.
В понедельник, 16 марта, правительство города разрешило добровольно и бесплатно сдавать анализы на коронавирус и опубликовало список больниц и поликлиник, где это можно сделать. В тот же день выяснилось, что не все медицинские организации в курсе постановления и не все готовы принимать анализы. А во вторник вечером Комитет по здравоохранению заявил, что в городе не хватает пробирок и других средств для сбора анализов. Их обещают закупить в течение недели.
Отмены и переносы из-за коронавируса: петербургские музеи, клубы, театры и общественные пространства
Также с 16 марта все больницы города закрыты для посещения, отменена плановая диспансеризация и профилактические осмотры. Роспотребнадзор постановил всех пациентов с симптомами ОРВИ и пневмонии принимать через спецбоксы. А еще временно запрещено пускать посетителей в детские дома, дома ребенка и интернаты и принимать пациентов в учреждениях соцзащиты, к которым относятся разные реабилитационные центры.
С этой недели все школы и колледжи перешли на особый режим работы: городское постановление разрешило их свободное посещение, но решение об этом должны принимать родители. А Минобрнауки рекомендовал вузам перейти на дистанционное обучение. Большинство крупных учреждений это уже сделали, а СПбГУ и ВШЭ открыли доступ к своим онлайн-платформам для студентов других вузов.
По распоряжению Александра Беглова в Петербурге начинает работу Городской центр оперативного мониторинга распространения коронавируса. Центр будет собирать всю информацию о коронавирусе, связанную с учебными и медицинскими учреждениями, предприятиями и важными объектами городской инфраструктуры. Кроме того, центр будет следить за работами служб и наличием необходимых ресурсов.
Для информирования горожан о ситуации с коронавирусом, оперативный штаб Петербурга создал телеграм-канал с новостями, мы на сайте «Собака.ru» ежедневном ведем прямую трансляцию новостей о COVID-19.
А всех работодателей обязали ежедневно измерять сотрудникам температуру, дезинфицировать помещения и внедрять дистанционные совещания.
Как город поможет бизнесу пережить пандемию?
В понедельник Смольный провел совещание, на котором обсудил введение налоговых льгот для малых и средних предприятий города, введение квартальных отсрочек налоговых платежей, а также снижение арендных ставок городского имущества на 20% для отдельных категорий малого и среднего бизнеса.
Александр Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину и председателю Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кириллу Соловейчику разработать план мероприятий по поддержке малого бизнеса и до конца недели создать оперативный штаб по поддержке предпринимательства. Губернатор призвал не допустить банкротство малых предприятий или ухода в тень компаний туристической области, общепита, торговли и транспорта. План мероприятий должны разработать за три недели.
Как реагирует петербургский бизнес?
В понедельник, 16 марта, стало известно, что некоторые петербургские компании переводят часть или всех сотрудников на удаленный режим работы ради их безопасности или из соображений социальной ответственности. Среди них «Газпром нефть», «Билайн», Tele2, «ВКонтакте», «Яндекс», Jet Brains, а также редакции «Собака.ru», «Бумаги», «KudaGo: Санкт-Петербург» и «Команды 29».
Некоторые компании облегчили для своих сотрудников переход на удаленную работу. Так, «ВКонтакте» дает скидку на заказы в Delivery Club для своих сотрудников, а тем, кто должен находиться в офисе или дата-центре, будут оплачивать проезд на такси. Похожие меры ввели в банке «Открытие», они тоже будут компенсировать затраты сотрудников на такси.
Сервисы доставки тоже отреагировали на ситуацию с распространением COVID-19: «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка», «Готово», «Самокат» и Delivery Club ввели опцию бесконтактной доставки. А «Самокат», кстати, доставил 500 килограммов фруктов студентам, закрытым на карантин в общежитии СЗГМУ им. Мечникова.
Некоторые петербургские заведения тоже внесли изменения в свою работу. Веганское кафе Fika закрылось на неопределенный срок и теперь работает только на доставку и навынос. Кофейни Starbucks, «Человек и пароход» перестали наливать напитки в многоразовые стаканы. А Василеостровский рынок из-за ситуации с коронавирусом запустил доставку чуть раньше, чем планировал.
Агентство Shishki поддержало акцию #StayTheFuckHome, которая призывает всех самоизолироваться, чтобы не распространять вирус и создало международный виртуальный бар. Там есть несколько онлайн-комнат, где можно пить и общаться в атмосфере бара, при этом не покидая квартиру.
А Doing Great Agancy анонсировали запуск платформы для онлайн-концертов Stay. Её цель — поддержать музыкантов во время карантина. С помощью платформы артист сможет организовать концерт, продвижением и стримингом которого займутся разработчики площадки.
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