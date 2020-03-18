Что Петербург делает, чтобы защититься от коронавируса?

Что сделали петербургские власти, чтобы защитить горожан от коронавируса?

Несмотря на то что ситуация с коронавирусом развивается с конца 2019 года, губернаторы Петербурга и Ленобласти провели первое совещание на эту тему только 11 марта. Там они разработали совместный план действий, а через два дня Смольный опубликовал постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Часть документа состоит из рекомендаций горожанам, бизнесу и государственным организациям. Постановление, например, советует ежедневно проводить уборку, замерять температуру сотрудникам и не отправлять их в командировки, обеспечивать самоизоляцию и вызывать врача при признаках ОРВИ. Из важного: запрет на мероприятия с численностью более тысячи человек, требование организовать пункты тестирования на коронавирус и не допускать студентов до занятий, если у них есть симптомы ОРВИ. Контроль выполнения этого постановления возложили на вице-губернатора Олега Эргашева.

Задержку во введении ограничительных мер Александр Беглов объяснил тем, что власти «не афишировали эту работу», но готовились основательно: распределяли полномочия и зоны ответственности, договаривались о координации городских и федеральных структур, гражданских организаций и силовиков.

Кстати, до того как губернаторы Петербурга и области встретились, чтобы обсудить совместный план, город поместил в карантин несколько человек, а 5 марта и вовсе закрыл 728 студентов на 11-дневный карантин в общежитии СЗГМУ им. Мечникова, правда недавно открыл.

С самого начала всех, у кого были признаки коронавируса, направляли в инфекционное отделение Боткинской больницы. Там их госпитализировали по одному в боксы, рассчитанные на двоих. Тех у кого диагностировали обычные респираторные инфекции или пневмонию с 3 марта везли во Введенскую больницу, которую полностью перепрофилировали.

С 15 марта Введенская больница оказалась переполнена, 16 марта вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что теперь всех пациентов с предварительным диагнозом «пневмония» будут доставлять в больницу Святого Георгия, которую специально перепрофилировали. Кроме того, Эргаш заявил, что если в Петербурге продолжится рост респираторных заболеваний, то город будет выделять отделения в Александровской, Елизаветинской больницах и в ГБ №26 — в общей сложности, власти готовы предоставить 1483 дополнительных койки.

Кроме городских больниц власти организовали карантинную зону в пансионате «Заря», который расположен в Репино. Его обнесли двумя заборами и собираются использовать для тех, кто прибывает из стран с неблагополучным статусом по COVID-19, но при этом не имеет симптомов болезни. Пока пансионат пустует, а власти собираются использовать его только при ухудшении эпидемиологической ситуации.

В понедельник, 16 марта, правительство города разрешило добровольно и бесплатно сдавать анализы на коронавирус и опубликовало список больниц и поликлиник, где это можно сделать. В тот же день выяснилось, что не все медицинские организации в курсе постановления и не все готовы принимать анализы. А во вторник вечером Комитет по здравоохранению заявил, что в городе не хватает пробирок и других средств для сбора анализов. Их обещают закупить в течение недели.

Также с 16 марта все больницы города закрыты для посещения, отменена плановая диспансеризация и профилактические осмотры. Роспотребнадзор постановил всех пациентов с симптомами ОРВИ и пневмонии принимать через спецбоксы. А еще временно запрещено пускать посетителей в детские дома, дома ребенка и интернаты и принимать пациентов в учреждениях соцзащиты, к которым относятся разные реабилитационные центры.

С этой недели все школы и колледжи перешли на особый режим работы: городское постановление разрешило их свободное посещение, но решение об этом должны принимать родители. А Минобрнауки рекомендовал вузам перейти на дистанционное обучение. Большинство крупных учреждений это уже сделали, а СПбГУ и ВШЭ открыли доступ к своим онлайн-платформам для студентов других вузов.

По распоряжению Александра Беглова в Петербурге начинает работу Городской центр оперативного мониторинга распространения коронавируса. Центр будет собирать всю информацию о коронавирусе, связанную с учебными и медицинскими учреждениями, предприятиями и важными объектами городской инфраструктуры. Кроме того, центр будет следить за работами служб и наличием необходимых ресурсов.

Для информирования горожан о ситуации с коронавирусом, оперативный штаб Петербурга создал телеграм-канал с новостями, мы на сайте «Собака.ru» ежедневном ведем прямую трансляцию новостей о COVID-19.

А всех работодателей обязали ежедневно измерять сотрудникам температуру, дезинфицировать помещения и внедрять дистанционные совещания.