«Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — сказал Жириновский. Против выступил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал рассмотреть предложение лидера ЛДПР уже сегодня, 10 марта, в рамках заседании по изменениям в Конституцию.

Жириновский также предложил избирать президента решением Госсовета. По мнению парламентария, такие выборы можно провести уже в мае 2024 года — по истечении действующего президентского срока. «Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны — лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства», — заявил он.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе — в частности, право утверждать кандидатуру премьер-министра. Закон о внесении поправок в Конституцию Российское Федерации могут принять «до исхода весны», после чего будет проведено всенародное голосование — референдум.

16 января президент России Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Уже сейчас они предложили изменить 14 статей Основного закона. Изменения коснутся глав «Федеральное устройство», «Президент РФ», «Федеральное собрание», «Правительство РФ», «Судебная власть и прокуратура», а также «Местное самоуправление». 23 января в первом чтении Госдума приняла проект поправок.

2 марта президент России Владимир Путин направил на рассмотрение в Госдуму поправки к Конституции РФ. В числе предложений — дополнить статью 67 упоминанием Бога и закреплением «защиты исторической правды».