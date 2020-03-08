Названы самые популярные профессии среди российских женщин

Еще немного статистики. Россиянки стали позже выходить замуж. Согласно данным Росстата, среднестатистическая невеста «постарела» на восемь лет — охотнее всего выходят замуж в возрасте 25-34 лет, тогда как в 2011 году возраст составлял 18-24 года.

55% россиян ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Только 11% считают нормальным дружественные поцелуи двух мужчин при встрече — 86% респондентов считают такой жест неуместным. 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов.

68% россиян считают высшее образование необязательным условием успешной карьеры, 59% россиян не готовы поменять бумажные паспорта на электронные. 73% россиян оценили состояние окружающей среды с своем регионе как критическое, 51% россиян назвали лечение и покупку лекарств главной нуждой, на которую не хватает денег, 59% россиян считают ЕГЭ неэффективным способом оценки знаний, а 77% российских школьников и студентов считают IT-профессии самыми перспективными.

А еще к 2036 году на 1000 мужчин придется 1128 женщин. Всему виной — высокая смертность среди мужчин.