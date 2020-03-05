Совет гранта имени Андрея Павленко объявил четырех победителей первого конкурса

Всего из 72 поданных заявок совет гранта выбрал четырех победителей. 235,2 тысячи рублей выделят на проект фотографа Сергея Строителева «Мне больше не страшно?». В проекте девушки, пережившие рак груди или еще борющиеся с ним, позируют для портретов и рассказывают свои истории, которые изменили их жизнь, размышляют о том, что произошло. Фоторабота займет отдельный сайт и выйдет в апреле-июле 2020 года.

203,5 тысячи рублей выделили на спецпроект Анастасии Романовой для интернет-медиа «Развилка» «Регистрация по крови». Цель проекта — объяснить, что такое трансплантация костного мозга, почему она важна и какие проблемы, связанные с ней, существуют в России. «Мы рассмотрим законодательный аспект и аспект финансирования крупных лабораторий, которые занимаются фундаментальной наукой и проводят необходимые для трансплантации костного мозга операции», — говорит автор проекта. Релиз назначен на 15 апреля 2020 года.

150 тысяч рублей совет гранта имени Андрея Павленко выделил на съемки фильма «Они победили рак» Анны Даниловой — об истории истории успеха людей, которые находятся в длительной ремиссии, и за это время добились различных успехов в профессиональной и личной жизни. 50 тысяч рублей выделили на реализацию видеоблога Ирины Бычковой «Достучаться до сердец». В рамках проекта будут рассказывать о людях, которые столкнулись с тяжелыми жизненными трудностями и преодолели их.