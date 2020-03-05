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Совет гранта имени Андрея Павленко объявил четырех победителей первого конкурса

Совет гранта имени Андрея Павленко для документалистов и журналистов, рассказывающих о людях, борющихся с онкологией, объявил победителей первого конкурса. Среди проектов — фильм о женщинах, которые борются с раком груди, и видеоблог о людях, которые столкнулись с тяжелыми жизненными трудностями и преодолели их.

Всего из 72 поданных заявок совет гранта выбрал четырех победителей. 235,2 тысячи рублей выделят на проект фотографа Сергея Строителева «Мне больше не страшно?». В проекте девушки, пережившие рак груди или еще борющиеся с ним, позируют для портретов и рассказывают свои истории, которые изменили их жизнь, размышляют о том, что произошло. Фоторабота займет отдельный сайт и выйдет в апреле-июле 2020 года. 

203,5 тысячи рублей выделили на спецпроект Анастасии Романовой для интернет-медиа «Развилка» «Регистрация по крови». Цель проекта — объяснить, что такое трансплантация костного мозга, почему она важна и какие проблемы, связанные с ней, существуют в России. «Мы рассмотрим законодательный аспект и аспект финансирования крупных лабораторий, которые занимаются фундаментальной наукой и проводят необходимые для трансплантации костного мозга операции», — говорит автор проекта. Релиз назначен на 15 апреля 2020 года. 

150 тысяч рублей совет гранта имени Андрея Павленко выделил на съемки фильма «Они победили рак» Анны Даниловой — об истории истории успеха людей, которые находятся в длительной ремиссии, и за это время добились различных успехов в профессиональной и личной жизни. 50 тысяч рублей выделили на реализацию видеоблога Ирины Бычковой «Достучаться до сердец». В рамках проекта будут рассказывать о людях, которые столкнулись с тяжелыми жизненными трудностями и преодолели их.

Весной 2018 года онкологу Андрею Павленко диагностировали рак желудка. Он до последнего боролся с болезнью, вел видеодневник «Жизнь человека» о своем лечении в рамках масштабного медиапроекта «Такие дела» и не прекращал работать. Хирург также открыл собственную благотворительную организацию CancerFund, первым проектом которой стало обучение докторов из онкологических стационаров общению с пациентами.

 

Aндрей Павленко: «За моей борьбой с раком следили тысячи. Я понимал, если что пойдет не так — это будет катастрофа»

Андрей Павленко скончался утром 5 января 2020 года. Перед смертью врач записал видеообращение, в котором рассказал о создании гранта от издания «Таких дел» имени Андрея Павленко для журналистов, фотографов и документалистов, которые будут правдиво рассказывать о борьбе людей с онкологическими заболеваниями. Незадолго до своей смерти он оставил в своих социальных сетях прощальное письмо, в котором признал, что шансов на победу раковой опухоли у него нет. Павленко похоронили 6 января на Киновеевском кладбище в Петербурге.

Онколог Андрей Павленко – о работе во время болезни, нетрадиционном лечении рака и прокрастинации

 

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Дарья Гладких,
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