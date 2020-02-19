Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал предложенную во вторник, 18 февраля поправку к Конституции РФ о неприкосновенности бывших президентов России. При этом экс-главы государства по-прежнему могут быть лишены гарантии ввиду отрешения от должности — согласно статье 93 Основного закона.
Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции о неприкосновенности бывших президентов России
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Felix Lipov / Shutterstock.com
Поправка дополняет главу 4 Конституции РФ статьей 92.1 — согласно ей, президент России, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Иные гарантии устанавливаются Федеральным законом. При этом бывшие главы государства по-прежнему могут быть лишены неприкосновенности в порядке, предусмотренном для отрешения президента РФ от должности. Он прописан в статье 93 Конституции.
Поправка, которую поддержали сегодня члены Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, предложила накануне председатель Союза женщин России Екатерина Лахова. Как предполагает парламентарий, подобная мера станет конституционной гарантией независимости главы государства.
Напомним, 15 января президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе — в частности, право утверждать кандидатуру премьер-министра. Закон о внесении поправок в Конституцию Российское Федерации могут принять «до исхода весны», после чего будет проведено всенародное голосование — референдум.
16 января президент России Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Уже сейчас они предложили изменить 14 статей Основного закона. Изменения коснутся глав «Федеральное устройство», «Президент РФ», «Федеральное собрание», «Правительство РФ», «Судебная власть и прокуратура», а также «Местное самоуправление». 23 января в первом чтении Госдума приняла проект поправок.
15 января правительство России в нынешнем составе подало в отставку. Дмитрий Медведев покинул пост премьер-министра страны, тогда же Владимир Путин предложил на эту должность главу федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 16 января он был назначен председателем правительства России, а уже 21 января сформировал новое правительство.
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