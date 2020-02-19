Поправка дополняет главу 4 Конституции РФ статьей 92.1 — согласно ей, президент России, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Иные гарантии устанавливаются Федеральным законом. При этом бывшие главы государства по-прежнему могут быть лишены неприкосновенности в порядке, предусмотренном для отрешения президента РФ от должности. Он прописан в статье 93 Конституции.

Поправка, которую поддержали сегодня члены Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, предложила накануне председатель Союза женщин России Екатерина Лахова. Как предполагает парламентарий, подобная мера станет конституционной гарантией независимости главы государства.