18+

Петербургским школьникам запретили выступить в женской одежде, как в клипе Queen. Учителя увидели в этом номере пропаганду гомосексуализма

В 375-й школе Красносельского района ученикам не позволили показать номер по мотивам клипа «I want tо break free» группы Queen. Старшеклассники готовили его в рамках музыкального проекта «Один в один» к 14 февраля, пишет «Фонтанка».

  • Кадр из клипа группы Queen «I Want to Break Free»

По словам одного из участников, они вдохновились фильмом «Богемская рапсодия», повествующем о жизни вокалиста Фредди Меркьюри. Изначально педагоги одобрили эту идею, но передумали, когда увидели юношей в костюмах. Учителя пояснили свое решение тем, что в школе не будут пропагандировать «гомофобию и гомосексуализм». «Видимо уважаемые учителя английского языка нашей школы не понимают значения слов гомофобия и гомосексуализм, которые исключают друг друга», — отметил школьник. В итоге выступление запретили, добавляет он.

В пресс-службе Красносельского района заявили, что никакого запрета из-за пропаганды гомосексуализма не было. 14 февраля проходил лишь первый этап конкурса, а школьникам предложили доработать «сырой номер», чтобы показать его в следующий раз. Однако авторы уверяют, что второго шанса им никто не давал.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Сабина Алиева,
Комментарии

Наши проекты