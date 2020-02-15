Петербургским школьникам запретили выступить в женской одежде, как в клипе Queen. Учителя увидели в этом номере пропаганду гомосексуализма

По словам одного из участников, они вдохновились фильмом «Богемская рапсодия», повествующем о жизни вокалиста Фредди Меркьюри. Изначально педагоги одобрили эту идею, но передумали, когда увидели юношей в костюмах. Учителя пояснили свое решение тем, что в школе не будут пропагандировать «гомофобию и гомосексуализм». «Видимо уважаемые учителя английского языка нашей школы не понимают значения слов гомофобия и гомосексуализм, которые исключают друг друга», — отметил школьник. В итоге выступление запретили, добавляет он.