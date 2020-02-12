Петербургский проект «Росгендернадзор» выпустил феминтинки — гендерно-нейтральные карточки к 14 февраля

«Росгендернадзор любит вас в многообразии ваших гендеров, возрастов, этничностей и сексуальностей и дарит набор феминтинок. И вы тоже дарите их друг другу — к 14 февраля или просто так, без повода! Пускай ваши дружеские и партнерские отношения строятся не на традиционных ожиданиях, стереотипах и романтизации, а на доверии, любви к себе, уважении друг к другу и безопасности», — говорит участница проекта Любовь Чернышева. Феминтинки подготовили Анастасия Безрамочная, Таша Беляева-Пичугина, Ася Новкунская, Ася Сеничева, Дарья Холодова и Любовь Чернышева.

Петербурженки предлагают посмотреть по-новому на многие привычные вещи: пожелания нежности и улыбок на 8 марта, главенствующую роль мужчины в семье и типичные родительские реплики, которые формируют у ребенка ограниченный образ мира. Ко Дню защитника Отечества, который отмечают 23 февраля, участницы проекта «Росгендернадзор» также выпустили набор специальных карточек — про стереотипы о мужественности. Мы поговорили с Асей Сеничевой, Дарьей Холодовой и Анастасией Новкунской о том, можно ли поменять мир с помощью постов «ВКонтакте» и как они справляются с негативом.