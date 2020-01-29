Новый министр Минкомсвязи Максут Шадаев предложил дать онлайн-доступ к данным россиян всем представителям силовых структур, ведущим оперативно-розыскную деятельность. Согласно концепции, к 2024 году сотрудники МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, СВР, ГРУ и таможни смогут воспользоваться государственными данными, данными банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов без предварительного решения суда или других инстанций.
Новый глава Минкомсвязи Шадаев предложил дать онлайн-доступ МВД и ФСБ ко всем данным россиян
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В настоящий момент силовым структурам приходится обращаться в суд для получения доступа к различным данным россиян — включая записи телефонных разговоров, SMS, сообщениям в мессенджерах и банковской информации. Предложение главы Минкомсвязи Шадаева, о котором пишут «Ведомости», может позволить получить данные в режиме онлайн.
Управляющий партнер юридической компании «Коблев и партнеры» Руслан Коблев инициативу поддерживает, однако говорит о необходимости серьезного контроля системы. В частности, он предлагает ввести персональные идентификаторы, по которым можно было бы отслеживать обращения за сведениями.
Новый министр Минкомсвязи Максут Шадаев также заявил о необходимости цифровизации различных услуг. Так, он предлагает обеспечить полный доступ россиян к электронным медицинским картам и подключить к системе видеоконференций все медицинские организации. Свои опасения высказали эксперты — по их мнению, к 2024 году не все жители страны будут иметь доступ к интернету, а многие продолжат отдавать предпочтение бумажным карточкам.
Напомним, в 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта. Вместо них правительство предлагает переход на электронные документы. Пилотный проект стартует уже в следующем году — первыми обладателями новых удостоверений личности станут москвичи. Кроме того, привычные бумажные дипломы о высшем образовании начнут заменять на электронные сертификаты. По мнению инициаторов проекта, это позволит бороться с поддельными документами о высшем образовании. А в декабре 2019 года президент России Владимир Путин также подписал закон о введении в стране электронных трудовых книжек.
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