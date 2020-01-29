Новый глава Минкомсвязи Шадаев предложил дать онлайн-доступ МВД и ФСБ ко всем данным россиян

В настоящий момент силовым структурам приходится обращаться в суд для получения доступа к различным данным россиян — включая записи телефонных разговоров, SMS, сообщениям в мессенджерах и банковской информации. Предложение главы Минкомсвязи Шадаева, о котором пишут «Ведомости», может позволить получить данные в режиме онлайн.

Управляющий партнер юридической компании «Коблев и партнеры» Руслан Коблев инициативу поддерживает, однако говорит о необходимости серьезного контроля системы. В частности, он предлагает ввести персональные идентификаторы, по которым можно было бы отслеживать обращения за сведениями.

Новый министр Минкомсвязи Максут Шадаев также заявил о необходимости цифровизации различных услуг. Так, он предлагает обеспечить полный доступ россиян к электронным медицинским картам и подключить к системе видеоконференций все медицинские организации. Свои опасения высказали эксперты — по их мнению, к 2024 году не все жители страны будут иметь доступ к интернету, а многие продолжат отдавать предпочтение бумажным карточкам.

Напомним, в 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта. Вместо них правительство предлагает переход на электронные документы. Пилотный проект стартует уже в следующем году — первыми обладателями новых удостоверений личности станут москвичи. Кроме того, привычные бумажные дипломы о высшем образовании начнут заменять на электронные сертификаты. По мнению инициаторов проекта, это позволит бороться с поддельными документами о высшем образовании. А в декабре 2019 года президент России Владимир Путин также подписал закон о введении в стране электронных трудовых книжек.