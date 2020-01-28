«Прадед делал сложнейшие операции опухшими от голода пальцами»: петербуржцы рассказали истории своих близких, переживших блокаду

«Тысячи ленинградцев вышли на строительство оборонительных рубежей. В их числе была наша бабушка Нестерова Надежда Ефимовна. Вместе со всеми строила аэродром под станцией Кушелевка, дзоты в районе Петергофа и Волосова, рыла окопы и противотанковые рвы. В городе дежурила на крышах домов и сбрасывала на разбитые снарядами и авиабомбами тротуары фашистские зажигалки. И учила в подвальном помещении мальчишек и девчонок.

Их должно было быть 44, а сели за парты 1 сентября лишь 22. И по мере того, как сжималось кольцо блокады и сильнее свирепствовал голод, детишек в классе становилось все меньше и меньше: они уходили из жизни, едва научившись читать и писать слова "мама" и "родина".

"Вам доводилось наблюдать, как погибают цветы, которые перестали поливать? Там, в Ленинграде, такими цветами были дети. Они увядают на твоих глазах, и ты бессилен им помочь. Такое невозможно забыть. Никогда! Как живые стоят передо мною Наташи и Сережи, Тани и Коли, что погибли от голода и холода, под развалинами своих домов. Я вижу их печальные глаза, слышу их негромкие голоса: "Надежда Ефимовна, у меня умерла мама", " У меня не стало братишки", " Витя больше не может ходить в школу".

Шли день за днем, неделя за неделей. Наступил день, когда некого стало учить. И, можно сказать, некому.

"Это было четвертого апреля. Машины шли через Ладогу, по льду которой бежали волны талой воды. И хотя не все машины достигали противоположного берега – попадали в воронки, не выдерживал лед, – все же дорогу через Ладогу по праву назвали дорогой жизни. От Ладоги ехали в глубь страны в поезде. На остановках кого-нибудь выносили, смерть шла по пятам".

Но Надежда Ефимовна выжила и всю свою жизнь посвятила воспитанию детей».