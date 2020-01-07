Три четверти россиян (72%) будут отмечать православное Рождество в этом году. Чаще всего об этом заявляли респонденты в возрасте 45-59 лет и старше 60 (по 76% соответственно). Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Статистика дня: 72% россиян будут отмечать православное Рождество в этом году
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Фото: Shutterstock
Среди православных планируют праздновать Рождество 86%, а среди атеистов — 40%.
Рождество многие опрошенные воспринимают как семейный праздник: три четверти из тех, кто планирует отмечать православное Рождество, проведут праздник дома, в кругу семьи и близких. (73%). И только каждый четвертый отмечающий Рождество (26%) намерен посетить церковь.
При этом большинство россиян (85%) обычно поздравляют своих друзей и родственников с Рождеством. Треть опрошенных (36%) дарят подарки в этот день близким и друзьям. Например, символические подарки (10%), сладости или выпечка (7%), полезные вещи (4%), деньги (3%) и игрушки (3%).
Напомним, в Петербурге 7 и 8 января пройдет фестиваль огня и света «Рождественская звезда». В связи с этим некоторые дороги в центре города будут перекрыты, сообщают на сайте КРТИ.
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