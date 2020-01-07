Статистика дня: 72% россиян будут отмечать православное Рождество в этом году

Три четверти россиян (72%) будут отмечать православное Рождество в этом году. Чаще всего об этом заявляли респонденты в возрасте 45-59 лет и старше 60 (по 76% соответственно). Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения.