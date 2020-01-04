В субботу, 4 января, на Невском проспекте активисты собрались с одиночными пикетами в защиту зеленых территорий Петербурга. Об этом рассказывают в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания».
Активисты вышли на Невский проспект с одиночными пикетами – в защиту зеленых территорий Петербурга
Они выступили с требованиями прекратить уплотнительную застройку и создать новые рекреационные зоны по всему городу. Активисты также вспомнили проблемы Центрального района – застройка Сада на Неве зданиями Судебного квартала, необходимость рекреационных зон на территории Мытного двора и Аракчеевских казарм и уплотнительная застройка на Синопской набережной и в других уголках центра города.
«Подобные серии одиночных пикетов помогают заявить о ситуации в городе. Именно такой общественный протест может и должен в конечном итоге заставить как исполнительные, так и законодательные власти услышать голос народа, вернув зелень в исторический центр города», – отмечают в группе «Центральный район за комфортную среду обитания».
Ранее жители Центрального района провели акцию, направленную на защиту зеленой зоны на Смольной набережной. Простые жители Петербурга, градозащитники и депутаты на встрече обсудили стратегию борьбы за сохранение «Сада на Неве». Кроме того, многие деревья, на которых повесили зеленые ленточки, были взяты под защиту.
Напомним, Судебный квартал, который ранее хотели построить на набережной Малой Невы, теперь планируют перенести на территорию безымянных зеленых насаждений на Смольной набережной. Для этого Комиссия Заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам рассмотрела законопроект об исключении «Сада на Неве» из перечня зеленых насаждений, а депутаты рекомендовали принять документ. Против выступают местные жители — они готовы «выйти на протестные акции» и обратиться в суд. 23 октября депутаты Законодательного собрания Петербурга предварительно одобрили исключение «Сада на Неве» из перечня зеленых насаждений общего пользования, а 30 октября, в третьем, окончательном чтении официально лишили участок охранного статуса.
А руководитель архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», заслуженный архитектор России Евгений Герасимов предложил отказаться от застройки «Сада на Неве» — территории на Смольной набережной, где теперь планируется возвести Судебный квартал. Вместо этого проект можно сократить и оставить на Ватном острове вместе с парком «Тучков буян».
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